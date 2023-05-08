快訊

台南母女遭撞1死1傷 交長愧疚抱歉：全台立即推行人專用時相

早晨財經速解讀／台積電季配息調升至3元 地緣政治抑制股價？

高雄婦人遭詐49萬元 聯手警方釣出詐團逮到車手

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

警方與洪姓女子合作，釣出詐團出面取款逮到吳姓車手。記者張議晨/翻攝
警方與洪姓女子合作，釣出詐團出面取款逮到吳姓車手。記者張議晨/翻攝
高雄51歲洪姓女子收到投資訊息，詐騙集團成員以購買虛擬貨幣名義，約洪女與集團成員扮演的「假幣商」交易，得手49萬元後卻領不到紅利，仁武警分局獲報組成專案小組，與洪女合作再釣出詐團，趁詐團吳姓車手取款時，將他逮捕，依詐欺罪移送法辦。

警方表示，洪女今年3月期間收到投資相關訊息，對方以購買虛擬貨幣名義邀她投資，還相約與幣商交易，上月16、18日，洪女依約面交，將49萬元現金交給幣商。

原以為投資現金後就能按比例領取紅利、出金，但每次洪女想要出金就遭對方拒絕，懷疑遭詐後，上月到澄觀派出所報案，希望警方協助揪出詐團。

警方獲報後組成專案小組，後來詐團再次現身，鼓吹洪女投入更多現金購買虛擬貨幣，洪女假意配合，先領出8萬元現金，並約在仁武區仁雄路某便利商店面交。

日前洪女與詐團車手約好時間碰面，警方則在旁埋伏等候，趁雙方交付款項時，在旁守株待兔的員警立即上前，壓制取款的25歲吳姓車手，現場查扣贓款8萬元及工作手機一隻，全案詢後移送橋頭地檢署偵辦，並持續向上溯源。

警方與洪姓女子合作，釣出詐團出面取款逮到吳姓車手。記者張議晨/翻攝
警方與洪姓女子合作，釣出詐團出面取款逮到吳姓車手。記者張議晨/翻攝

車手 詐騙集團

延伸閱讀

藏壽司全球最大分店設在高雄 今午開幕1秒「類出國」

北市女股票假投資遭騙500萬 詐團想再騙300萬...警埋伏活逮2嫌送辦

科技女深信詐團銀行理財行銷話術 警花三天才開導成功

狠詐高雄婦黃金、鑽戒 詐團判1年6半、還要賠2000萬

相關新聞

黃偉哲赴殯儀館探視 女童父悲：女兒的性命⋯代價太大

台南市3歲女童牽著媽媽的走，一起走斑馬線過馬路，卻遭休旅車撞死，引發群情激憤，市長黃偉哲下午到殯儀館致意並慰問家屬，女童...

3歲女童走斑馬線遭撞死 台南市明起路口安全大執法1個月

台南市3歲余姓女童昨天走班馬線不幸被休旅車撞死，台南市警察局交通大隊今天傍晚宣布，明天起執行「路口安全大執法」專案1個月...

酒駕特斯拉撞護欄 2男拋飛亡

台中市楊姓男子昨晨與洪姓男友人在夜店喝酒後，駕駛特斯拉汽車載洪回家，在台七十四線撞上水泥護欄斷成兩截，兩人噴飛車道經送醫...

鐵道局1日2出包 區間車撞平台車

交通部鐵道局昨日一日兩出包，其中嘉義高架化工程承包商於工程完工後，應執行的三道防護檢查關卡都失靈，導致工作平台車入侵軌道...

冷眼集／公安道安皆失靈的政府

兩天前，一名母親牽著三歲女童走在斑馬線上，遭左轉車撞上，三歲女童身亡；而工程不斷出包的鐵道局，昨天又發生包商的平台車竟通...

跛腳大盜雙腳都打石膏 竟還能爬窗偷走逾250台斤蒜頭

雲林縣蔡姓男子雙腳受傷打石膏，須靠輔助器行走，上月間竟還跛腳爬窗行竊，偷走逾250台斤蒜頭變賣約兩萬元，警方獲報循線今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦