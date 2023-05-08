高雄婦人遭詐49萬元 聯手警方釣出詐團逮到車手
高雄51歲洪姓女子收到投資訊息，詐騙集團成員以購買虛擬貨幣名義，約洪女與集團成員扮演的「假幣商」交易，得手49萬元後卻領不到紅利，仁武警分局獲報組成專案小組，與洪女合作再釣出詐團，趁詐團吳姓車手取款時，將他逮捕，依詐欺罪移送法辦。
警方表示，洪女今年3月期間收到投資相關訊息，對方以購買虛擬貨幣名義邀她投資，還相約與幣商交易，上月16、18日，洪女依約面交，將49萬元現金交給幣商。
原以為投資現金後就能按比例領取紅利、出金，但每次洪女想要出金就遭對方拒絕，懷疑遭詐後，上月到澄觀派出所報案，希望警方協助揪出詐團。
警方獲報後組成專案小組，後來詐團再次現身，鼓吹洪女投入更多現金購買虛擬貨幣，洪女假意配合，先領出8萬元現金，並約在仁武區仁雄路某便利商店面交。
日前洪女與詐團車手約好時間碰面，警方則在旁埋伏等候，趁雙方交付款項時，在旁守株待兔的員警立即上前，壓制取款的25歲吳姓車手，現場查扣贓款8萬元及工作手機一隻，全案詢後移送橋頭地檢署偵辦，並持續向上溯源。
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