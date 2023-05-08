竹科女遭詐300萬 警勸3天才止血

新竹科學園區吳姓女工程師被飆股假投資騙走兩百萬元，欲再付三百萬元，友人受託赴銀行提領一三○萬元起疑報警，向吳謊稱被警察當詐騙犯嫌帶走；警方保管現金開導三天勸退吳，以面交現金釣出車手王姓男子，逮捕依詐欺罪移送。

據調查，四十歲吳姓女子單身、交友單純，假日常到公司加班，去年中在LINE遇自稱銀行理財專員，相信對方介紹投資飆股高獲利，一年來匯款兩百萬元；上月十日被慫恿加碼三百萬元，因上班不便，將銀行存摺、印章交給一名女性友人代為臨櫃提款。

友人聽聞要投資懷疑遇詐，僅領出一三○萬元，前往新竹市第二警分局東勢派出所求助，向吳稱在銀行被警察當詐騙集團車手帶回偵辦。吳赴東勢所堅稱正常投資，員警檢視她與對方LINE對話紀錄判斷是詐騙，但一時難攔阻，說服她將一三○萬元現金及存有一七○萬元的銀行帳戶存摺、印章暫放派出所保管。

二分局偵查隊一名女警官以朋友角度開導，連三天致電噓寒問暖或約到隊上關心，舉各種詐騙案例，讓吳打消念頭。

吳配合警方聯繫詐團相約當月十四日面交現金，員警埋伏逮捕取款車手十九歲王姓男子，王稱朋友介紹打工當取貨員，不知是詐騙，上班兩周還沒賺到錢；警方懷疑脫罪之詞，詢後依詐欺罪移送。