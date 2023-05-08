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肇事害兩命 下士疑兼差放貸 軍方調查

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄報導

陸軍陳姓下士開車撞死2名婦人，整輛車被他撞到幾乎半毀。記者石秀華／攝影
陸軍陳姓下士開車撞死2名婦人，整輛車被他撞到幾乎半毀。記者石秀華／攝影
陸軍裝甲五六四旅陳姓下士前天開車肇事釀兩死一傷，昨被警方依過失致死罪移送，檢方命十萬元交保。陳被發現疑兼差放貸等副業，臉書簡介「買車、資金周轉、貸款、通通歡迎找我」，還上傳多張名表等飾品照片；軍方立案調查，若查證屬實最重汰除。

陳姓男子肇事後蹲在路旁抽菸、滑手機，被網友批冷漠，肉搜他臉書發現疑在營外兼差，臉書隨即關閉，但相關頁面被截圖在網路轉傳。

陸軍陳姓下士開車撞死2名婦人，相驗時，陳女家屬悲慟完成筆錄。記者石秀華／攝影
陸軍陳姓下士開車撞死2名婦人，相驗時，陳女家屬悲慟完成筆錄。記者石秀華／攝影

陸軍八軍團政戰主任王俊傑說，陳男是志願役士兵轉任士官，軍方接獲通報後立案調查，尚未發現與部隊同袍有借貸行為，若查有具體事證依規懲處；依國軍規定，軍官、士官及士兵不得兼職、兼差，從事經營商業或投機事業，初犯記過一次起跳，若兼職、兼差被法辦，最重汰除。

他說，陳男肇事當天休假，未提早離營，事故由警方調查，若違反軍紀，也會依規行政懲處。

警方調查，陳男前天上午開車經高雄市大莊路疑失控打滑，衝撞對向一輛汽車車尾再撞飛兩輛機車，機車騎士陳姓、黃姓女子被送醫不治，乘客呂姓女子多處擦挫傷。

檢方昨相驗遺體，訊後命陳男交保。陳女兒子說，母親是螺絲工廠作業員，載呂要到宮廟拜拜卻遇死劫；丈夫說，目前談和解賠償太早，先處理後事，但「該負的刑事責任還是要負」。

陸軍陳姓下士駕車行經高雄岡山區大莊路，車子失控打滑撞對向轎車，後又撞飛兩輛機車，造成3名女騎士2死一重傷慘劇，有民眾拍下事發後，傷者躺柏油路，陳卻蹲在地上滑手機。記者石秀華／翻攝
陸軍陳姓下士駕車行經高雄岡山區大莊路，車子失控打滑撞對向轎車，後又撞飛兩輛機車，造成3名女騎士2死一重傷慘劇，有民眾拍下事發後，傷者躺柏油路，陳卻蹲在地上滑手機。記者石秀華／翻攝

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