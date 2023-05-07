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能高安東縱走山難 女山友摔落金杏真路邊坡待援
一支3人登山隊挑戰攀登能高安東軍縱走，原定今天下山，下午途經金杏真路高繞岔路時，一名女隊員不慎摔落邊坡受傷，所幸意識清楚，但因摔落處達1、20米深，隊友求援並陪伴，消防局組成搜救隊，正漏夜上山挺進救人。
據了解，這一支3人登山隊規畫能高安東5天4夜縱走，原定2日入山，預計今天下山，未料今下午2時，3人從第二鹿寮往下，經由金杏真路高繞岔路下山時，年約50歲女隊員疑沒踩穩摔落邊坡，因受傷無法動彈，隊友報案求援。
南投縣消防局指出，今天下午2時51分獲報，有登山客在金杏真路高繞岔路摔落1、20米深邊坡，她摔落後意識清楚，但因全身多處受傷，無法移動上攀，隊員下切至她身邊陪伴並報案，當下立刻調遣仁愛分隊警消、山搜義消組成搜救隊。
而該登山隊行前就有針對山區氣候有相關雨備救災方案，3人均有帶防雨、防風裝備、禦寒衣物、帳篷及備用糧食，目前尚無安全疑慮，但消防局考量近期山區降雨，且雨勢不小，憂心恐失溫，地面搜救隊下午近5時就已出發，漏夜趕上山救人。
南投縣消防局表示，因距事發地點有段路程，且山區雨勢不小，山路泥濘濕滑，初估最快後天才能接觸到該登山隊，而搜救隊員會視山區天氣狀況適時加快腳程，盡量在縮短時間，希望能盡快接觸到傷者，並將她安全帶下山。
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