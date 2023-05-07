快訊

偏鄉績優私校遭「一刀切」列專輔惹議 教育界提解方

獨／恐要仲裁？防疫險攤賠「國際再保」全喊停 要台產險業者提8大文件

上山採筍迷路...老婦人睡山區3晚才脫困 不信魔神仔傳說

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市年近80的黃老太太3日上午出門，到八斗子附近山區採筍失去音訊，警、消人員搜救無功而返。老太太因迷路在山上度過3晚，6日看到下山的路，在瑞芳深澳被人發現並送回家。坊間有「魔神仔」傳說，家人說，他們是教徒，不相信有魔神仔。

基隆市警二分局今天表示，八斗子分駐所4日晚間接獲女子報案，指她高齡的祖母3日中午外出後，一直沒有回家。老婦人沒有使用手機，音訊全無，請求警方協尋。

警方當晚調閱黃姓老太太住家附近道路監視器，希望能掌握她的去向。警員也到老太太住處仔細查看，確定她不在屋內。員警並和家屬到老太太平時會去的菜園，看到工寮內有老太太外出時穿著的外套和攜帶的菜籃，研判在附近失蹤

由於天色昏暗，增加搜山找人難度，救援行動暫時中斷。警消隔天一早繼續搜山，進入山林更深處，找了一天，仍沒找到老太太。

黃老太太6日一早被「好心人」載回家後，家屬馬上通報警方。員警側面了解，黃老太太3日到菜園後，上山想採竹筍，結果迷失方向，困在山林間。老太太在山上待了3晚，沒有進食。因為天氣不錯，露宿山坡地。後來找到下山的路，沿路走到深澳。有人看她獨自待在路邊，關心詢問後，載她回家。

去年8月雙溪地區也發生類似事件，台北1名老翁一早坐火車到牡丹火車站，下車後到雙溪爬山迷路，困在山上2晚才找到下山的路，自行坐車回家。

基隆市年近80的黃老太太到山區採筍失蹤，搜救人員在菜園的工寮找到她的外套和菜籃。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市年近80的黃老太太到山區採筍失蹤，搜救人員在菜園的工寮找到她的外套和菜籃。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市年近80的黃老太太到山區採筍失蹤，警、消動員搜救。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市年近80的黃老太太到山區採筍失蹤，警、消動員搜救。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市年近80的黃老太太到山區採筍迷路，困在山上3晚才找到下山的路，被好心人送回家。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市年近80的黃老太太到山區採筍迷路，困在山上3晚才找到下山的路，被好心人送回家。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 瑞芳 失蹤

延伸閱讀

一張圖看天氣！持續濕冷至周三 下波鋒面估這天接近再迎雨

嘉縣山區出現狂犬鼬獾！ 縣府籲幫毛小孩施打狂犬病疫苗

「梅雨季」首波鋒面報到 周二起天氣好轉

荔枝農憂無雨果實小 今春雷大作！高雄山區平地終於落雨

相關新聞

逃難潮？彰化79警官請調全台最多 縣警局回應了

警政署辦理今年第1次巡官統調作業，彰化縣警察局有79人申請，請調人數超越直轄市、是單一縣市最多，對此，縣警局今天表示，調...

高雄重機疑闖紅燈釀5傷 她因買便當遭撞飛重摔…宣告不治

葉姓男子今天上午11時32分許，騎紅牌重機，疑在高雄三民區澄清和澄明路路口闖紅燈，撞上綠燈起步的3輛機車，造成5人受傷，...

陸軍下士撞死2婦人還蹲路旁抽菸 相驗揭死因檢訊後10萬元交保

陸軍裝甲564旅陳姓下士昨天上午開車撞死黃姓、陳姓婦人，檢警今上午、下午分別安排相驗，初驗黃女、陳女皆為創傷性休克，頭部...

5男赴龜吼浮潛1人失蹤 發現時已無呼吸心跳

5名男子今天前往新北市萬里區龜吼海域浮潛，1人失蹤。救難人員後來發現他被海浪沖上翡翠灣飛碟屋前沙灘，已無呼吸心跳，送往醫...

上山採筍迷路...老婦人睡山區3晚才脫困 不信魔神仔傳說

基隆市年近80的黃老太太3日上午出門，到八斗子附近山區採筍失去音訊，警、消人員搜救無功而返。老太太因迷路在山上度過3晚，...

影／21歲男登西巒大山疑高山症發作 警消背他下山

一支7人登山隊昨出發挑戰攀登南投信義西巒大山，未料今天途經西巒大山附近時，其中1名唐姓隊員疑高山症發作，同行隊友報案求援...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦