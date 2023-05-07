上山採筍迷路...老婦人睡山區3晚才脫困 不信魔神仔傳說

基隆市年近80的黃老太太3日上午出門，到八斗子附近山區採筍失去音訊，警、消人員搜救無功而返。老太太因迷路在山上度過3晚，6日看到下山的路，在瑞芳深澳被人發現並送回家。坊間有「魔神仔」傳說，家人說，他們是教徒，不相信有魔神仔。

基隆市警二分局今天表示，八斗子分駐所4日晚間接獲女子報案，指她高齡的祖母3日中午外出後，一直沒有回家。老婦人沒有使用手機，音訊全無，請求警方協尋。

警方當晚調閱黃姓老太太住家附近道路監視器，希望能掌握她的去向。警員也到老太太住處仔細查看，確定她不在屋內。員警並和家屬到老太太平時會去的菜園，看到工寮內有老太太外出時穿著的外套和攜帶的菜籃，研判在附近失蹤。

由於天色昏暗，增加搜山找人難度，救援行動暫時中斷。警消隔天一早繼續搜山，進入山林更深處，找了一天，仍沒找到老太太。

黃老太太6日一早被「好心人」載回家後，家屬馬上通報警方。員警側面了解，黃老太太3日到菜園後，上山想採竹筍，結果迷失方向，困在山林間。老太太在山上待了3晚，沒有進食。因為天氣不錯，露宿山坡地。後來找到下山的路，沿路走到深澳。有人看她獨自待在路邊，關心詢問後，載她回家。