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影／21歲男登西巒大山疑高山症發作 警消背他下山

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

一支7人登山隊昨出發挑戰攀登南投信義西巒大山，未料今天途經西巒大山附近時，其中1名唐姓隊員疑高山症發作，同行隊友報案求援，南投縣消防局獲報後組成8人搜救隊馳援，於下午成功接觸到患者，將其背下山，送往南投醫院治療。

據了解，該登山隊一行7人昨天（6日）由信義鄉雙龍林道前往西巒大山，原定今天要由人倫林道巒安堂下山，未料來自新北市的21歲唐姓隊員今天上午10時許行經西巒大山附近時突感身體不適、四肢無力，疑似高山症，隊友對外求援。

南投縣消防局指出，今天上午10時29分獲報，有登山客在西巒大山附近疑似高山症發作，考量山區降雨、天候不佳，立刻啟動救援機制並群呼義消，由信義、玉山分隊警消4人、義消3人及林務局1人等組成8人地面搜救隊馳援。

搜救人員於今天下午3時許抵達登山口，之後步行快腿挺進，並於下午4時30分就接觸到患者，經檢傷評估確認疑似高山症，且其膝蓋受傷，但評估意識清楚，現場簡易包紮後，採人力背負接駁，約傍晚6時22分下山，送往南投醫院治療。

消防局也再次呼籲，民眾登山前務必多方衡量自身體能及身心狀況，若感不適勿勉強上山，並依循登山自治條例做好整備，遵守團進團出、勿脫隊單獨行動等原則，若遇氣候不佳或不慎迷途，請冷靜沉著，原地等待救援。

新北21歲唐姓登山客（戴卡其色帽者）攀西巒大山疑高山症發作，搜救人員以人力背負接駁將他背下山送醫。圖／南投縣消防局提供
新北21歲唐姓登山客（戴卡其色帽者）攀西巒大山疑高山症發作，搜救人員以人力背負接駁將他背下山送醫。圖／南投縣消防局提供
新北21歲唐姓登山客（戴卡其色帽者）攀西巒大山疑高山症發作，搜救人員以人力背負接駁將他背下山送醫。圖／南投縣消防局提供
新北21歲唐姓登山客（戴卡其色帽者）攀西巒大山疑高山症發作，搜救人員以人力背負接駁將他背下山送醫。圖／南投縣消防局提供

南投 高山症

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