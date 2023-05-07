聽新聞
test
0:00 / 0:00
5男赴龜吼浮潛1人失蹤 發現時已無呼吸心跳
5名男子今天前往新北市萬里區龜吼海域浮潛，1人失蹤。救難人員後來發現他被海浪沖上翡翠灣飛碟屋前沙灘，已無呼吸心跳，送往醫院急救。全案由海巡單位調查中。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午5點多接獲報案，萬里龜吼螃蟹公園海岸有浮潛遊客失蹤。
據了解，5名男子相約到北海岸浮潛，他們在下午4點多下水，到了5點預定上岸時間，1名40多歲男子未出現，同行者打119求救。
消防局出動金山中隊和萬里、金山分隊，共6車2船艇16人和海巡人員到場搜救。下午5點38分有衝浪客報案，發現一名男子倒在翡翠灣飛碟屋前沙灘。消防人員趕往救護，發現是失蹤的浮潛男子，將他送往台大醫院金山分院急救。
新北市消防局第6大隊長羅億田表示，民眾浮潛要根據自身條件，選擇適合的區域浮潛，並注意海況和天氣。海象不好，絕不能下水。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言