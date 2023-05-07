快訊

郭台銘高雄首場造勢唱國歌開場 晚上7點突破1萬2千人

她外出買便當遭撞飛重摔宣告不治 高雄重機疑闖紅燈釀1死4傷

舉重亞錦賽／大陸雙姝夾擊金包銀 郭婞淳收3銅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5男赴龜吼浮潛1人失蹤 發現時已無呼吸心跳

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

5名男子今天前往新北市萬里區龜吼海域浮潛，1人失蹤。救難人員後來發現他被海浪沖上翡翠灣飛碟屋前沙灘，已無呼吸心跳，送往醫院急救。全案由海巡單位調查中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午5點多接獲報案，萬里龜吼螃蟹公園海岸有浮潛遊客失蹤。

據了解，5名男子相約到北海岸浮潛，他們在下午4點多下水，到了5點預定上岸時間，1名40多歲男子未出現，同行者打119求救。

消防局出動金山中隊和萬里、金山分隊，共6車2船艇16人和海巡人員到場搜救。下午5點38分有衝浪客報案，發現一名男子倒在翡翠灣飛碟屋前沙灘。消防人員趕往救護，發現是失蹤的浮潛男子，將他送往台大醫院金山分院急救。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，民眾浮潛要根據自身條件，選擇適合的區域浮潛，並注意海況和天氣。海象不好，絕不能下水。

1名男子今天到新北市萬里區龜吼海域浮潛失蹤，後來在翡翠灣飛碟屋前沙灘被人發現，已無呼吸心跳，消防員送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
1名男子今天到新北市萬里區龜吼海域浮潛失蹤，後來在翡翠灣飛碟屋前沙灘被人發現，已無呼吸心跳，消防員送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
1名男子今天到新北市萬里區龜吼海域浮潛失蹤，後來在翡翠灣飛碟屋前沙灘被人發現，已無呼吸心跳，消防員送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
1名男子今天到新北市萬里區龜吼海域浮潛失蹤，後來在翡翠灣飛碟屋前沙灘被人發現，已無呼吸心跳，消防員送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
1名男子今天到新北市萬里區龜吼海域浮潛失蹤，後來在翡翠灣飛碟屋前沙灘被人發現，已無呼吸心跳，消防員送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
1名男子今天到新北市萬里區龜吼海域浮潛失蹤，後來在翡翠灣飛碟屋前沙灘被人發現，已無呼吸心跳，消防員送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝

萬里 失蹤

延伸閱讀

影／丹大林道坍方沒車搭 60遊客一個拉一個驚險渡溪下山

婦人登山滑倒受傷 消防員用籃式擔架獨輪車運下山送醫

當年看病排隊決心當志工 服務23年獲金山模範母親

登汐止姜子寮山迷途手機定位求救 新北消防即刻救援

相關新聞

影／畫面曝光！特斯拉台74自撞護欄前 煞車燈急亮

台74線14.6K崇德松竹段在今天清晨5時許，發生特斯拉轎車自撞水泥護欄的車禍，救護車到場時，車內的乘客、駕駛都已無呼吸...

獨／妻無辜成陸軍士官車下亡魂 死者夫：該負刑責得負

60歲陳姓婦人昨上午和好友呂姓婦人，機車雙載前往高雄田寮廟宇拜拜，不料遭陸軍裝甲564旅陳姓下士駕車撞飛，陳送醫不治，檢...

丹大林道雨後坍方 10人脫困稱「還有3、40人」

南投信義丹大林道5.5公里經常性崩塌，日前傳出吉普車硬闖墜谷，摔成廢鐵，昨再傳坍方，且隨昨深夜起降雨持續崩塌，今有10名...

高雄重機疑闖紅燈釀5傷 她因買便當遭撞飛重摔…宣告不治

葉姓男子今天上午11時32分許，騎紅牌重機，疑在高雄三民區澄清和澄明路路口闖紅燈，撞上綠燈起步的3輛機車，造成5人受傷，...

影／涉嫌縱火偷機車還襲警 路人看不下去大喊：不用對他客氣！

新北市1名柯姓男子昨天清晨在三峽橫溪地區偷竊2輛機車，直接在路邊拆解零件，居民覺得可疑報案，員警趕抵盤查，柯男卻揮拳襲警...

高雄4機車相撞釀5傷 撞擊畫面曝光1人騰空飛重落地

高雄市三民區澄清路和澄明路口，今天上午11時32分許，發生機車連環撞車禍，4輛機車騎士在路口連環擦撞，造成5人受傷，現場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦