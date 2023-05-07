5男赴龜吼浮潛1人失蹤 發現時已無呼吸心跳

5名男子今天前往新北市萬里區龜吼海域浮潛，1人失蹤。救難人員後來發現他被海浪沖上翡翠灣飛碟屋前沙灘，已無呼吸心跳，送往醫院急救。全案由海巡單位調查中。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午5點多接獲報案，萬里龜吼螃蟹公園海岸有浮潛遊客失蹤。

據了解，5名男子相約到北海岸浮潛，他們在下午4點多下水，到了5點預定上岸時間，1名40多歲男子未出現，同行者打119求救。

消防局出動金山中隊和萬里、金山分隊，共6車2船艇16人和海巡人員到場搜救。下午5點38分有衝浪客報案，發現一名男子倒在翡翠灣飛碟屋前沙灘。消防人員趕往救護，發現是失蹤的浮潛男子，將他送往台大醫院金山分院急救。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，民眾浮潛要根據自身條件，選擇適合的區域浮潛，並注意海況和天氣。海象不好，絕不能下水。