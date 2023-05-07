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她外出買便當遭撞飛重摔宣告不治 高雄重機疑闖紅燈釀1死4傷

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高雄重機疑闖紅燈釀5傷 她因買便當遭撞飛重摔…宣告不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

葉姓男子今天上午11時32分許，騎紅牌重機，疑在高雄三民區澄清和澄明路路口闖紅燈，撞上綠燈起步的3輛機車，造成5人受傷，葉噴飛重摔落地昏迷，送醫撿回一命，但首當其衝的62歲杜姓婦人，傷重送醫，經搶救近5小時仍宣告不治。

警方調查，20歲的葉姓男子今天上午11時32分，騎乘紅牌大重機，行經三民區澄清和澄明路路口，葉當下未煞車，直接撞上綠燈起步的機車騎士，葉整個人騰空後重摔落地。

62歲的杜姓女騎士首當其衝，被葉男大重機撞上，人車當場噴飛，機車撞及69歲的劉姓婦人機車，劉的機車再擦撞40歲的林姓女子機車，林和後座的5歲兒子摔倒在地。

車禍現場機車零件散落一地，葉的大重機車頭撞爛，有機車斷成兩截；葉、杜2人重傷倒地昏迷，劉、林和兒子等3人身體及手腳擦挫傷；警消獲報趕抵，將5名傷者分別送醫治療，杜因傷重，由院方搶救中；葉男恢復意識，抽血酒測，無酒駕行為，葉仍在加護病房觀察。

重傷的杜姓婦人，經送搶救近5小時，仍傷重宣告不治；據了解，杜女當時外出買便當當午餐，沒想到，卻遭撞丟了性命；警方調閱監視器追查，初步研判葉當下疑似闖紅燈，在路口煞車不及釀禍，將進一步釐清車禍肇責。

高雄市三民區澄清路和澄明路口，今天上午發生4機車相撞車禍，造成5人輕重傷，車禍現場機車零件散落一地，肇事的葉姓男子大重機車頭毀損。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區澄清路和澄明路口，今天上午發生4機車相撞車禍，造成5人輕重傷，車禍現場機車零件散落一地，肇事的葉姓男子大重機車頭毀損。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區澄清路和澄明路口，今天上午發生4機車相撞車禍，造成5人輕重傷，其中5歲男童和母親被撞後，坐在地上等待救護(紅圈處)，另一名婦人由救護員檢傷。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區澄清路和澄明路口，今天上午發生4機車相撞車禍，造成5人輕重傷，其中5歲男童和母親被撞後，坐在地上等待救護(紅圈處)，另一名婦人由救護員檢傷。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區澄清路和澄明路口，今天上午發生4機車相撞車禍，造成5人輕重傷，有機車斷成兩截，現場機車零件散落。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區澄清路和澄明路口，今天上午發生4機車相撞車禍，造成5人輕重傷，有機車斷成兩截，現場機車零件散落。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區澄清路和澄明路口，今天上午發生4機車相撞車禍，造成5人輕重傷，圖為林姓女子載5歲兒子的機車也遭波及。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區澄清路和澄明路口，今天上午發生4機車相撞車禍，造成5人輕重傷，圖為林姓女子載5歲兒子的機車也遭波及。記者石秀華／翻攝

重機 兒子 車禍

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