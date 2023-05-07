高雄左營鷹架倒塌壓毀4車 勒令停工罰18萬

高雄市左營區崇德路與博愛路口今天中午12時許發生鷹架倒塌意外，所幸現場無人傷亡。高雄市工務局表示，初步研判鷹架未確實連接，已勒令停工，開出2張9萬元罰單。

左營警分局發布訊息指出，左營區博愛三路與崇德路口全聯旁今天中午有施工鷹架倒塌，有4輛停放在路旁車輛被壓住。事故原因是否與大雨、強風等因素有關，仍待調查。

高雄市政府工務局發布新聞稿指出，接獲通報立即派員現場勘查，經勞檢處初步判斷，該整修工程外牆施工架未與結構體妥實連接，導致施工架倒塌，波及路邊停放車輛。

工務局指出，依違反建築法第63條規定，及同法第89條勒令停工。將函文通知建築物變更使用執照申請人限期改善，並處變更使用執照申請人、承造人各新台幣9萬元罰鍰，需提送建築物施工改善計畫經審核通過才能復工。工務局也責令工地現場立即將路面掉落鷹架清除，並要求業者負起後續賠償事宜。