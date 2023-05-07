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龍潭分局協助老翁找到回家的路 呼籲長輩配戴愛心手鍊

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導

桃園龍潭分局中興派出所員警2日晚間執行巡邏勤務時，發現一名白髮老翁呆坐路旁，且身體不斷顫抖，員警立刻上前主動老翁狀況，但老翁表達狀況不佳，經員警帶往派出所休息後查證身份，發現為失蹤人口，立即電聯家屬團圓返家。警方呼籲，家中有60歲以上長輩，可申請愛心手鍊配戴。

龍潭分局表示，經了解，老翁一人獨居八德，家屬平日有空皆會前往探視，但於1日下午前往八德時，卻發現父親消失無蹤，並向派出所報案協尋。因家屬表示老翁患有智能障礙，且腳部開過刀，走路不便，若單獨一人在外無維生能力，所幸員警巡邏時即時注意老翁，才得讓老翁安全返家。

警方呼籲，如家中有60歲以上的長輩，可至家中附近區公所申請愛心手鍊，讓長輩隨身配戴。如此一來當民眾發現路上迷途長輩時，可透過愛心手鍊上24小時之服務專線（0800-056-789），告知服務人員手鍊上編號，即可馬上聯絡家屬或通知就近派出所協助處理。

桃園龍潭分局中興派出所員警2日晚間執行巡邏勤務時，發現一名白髮老翁呆坐路旁，經查證身份後通知家屬帶回。記者陳右豪／翻攝
桃園龍潭分局中興派出所員警2日晚間執行巡邏勤務時，發現一名白髮老翁呆坐路旁，經查證身份後通知家屬帶回。記者陳右豪／翻攝
桃園龍潭分局中興派出所員警2日晚間執行巡邏勤務時，發現一名白髮老翁呆坐路旁，經查證身份後通知家屬帶回。記者陳右豪／翻攝
桃園龍潭分局中興派出所員警2日晚間執行巡邏勤務時，發現一名白髮老翁呆坐路旁，經查證身份後通知家屬帶回。記者陳右豪／翻攝

長輩 獨居

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