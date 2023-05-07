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陸軍下士撞死2婦人還蹲路旁抽菸 相驗揭死因檢訊後10萬元交保

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導

陸軍裝甲564旅陳姓下士昨天上午開車撞死黃姓、陳姓婦人，檢警今上午、下午分別安排相驗，初驗黃女、陳女皆為創傷性休克，頭部有外傷，全身多處創傷、骨折致死，陳男今下午被依過失致死罪移送橋頭地檢署，檢方訊後以10萬元交保候傳。

22歲陳男昨天上午駕車行經高雄岡山區大莊路，疑失控打滑，先撞擊對向由歐姓男子駕駛的轎車車尾，之後又撞飛騎車雙載的陳姓婦人（60歲）和呂姓婦人（69歲），還有另個黃姓女騎士（62歲）。

3名婦人當場噴飛倒地，現場機車零件散落一地，警消趕抵現場時，黃婦已無呼吸心跳，陳婦臉部、腳有受傷、意識不清昏迷，呂婦身體多處擦挫傷，3人送醫急救，黃婦與陳婦先後傷重不治。

事發當下陳男被拍在蹲在路旁抽菸、滑手機，不顧3名傷者等待急救，冷漠態度引起網友抨擊。

今檢警分別赴高雄市立殯儀館、義大醫院相驗，陳女家屬哀淒完成筆錄；陳女兒子透露，母親是岡山螺絲工廠的作業員，已工作10餘年，和共乘機車的呂姓阿姨是虔誠的信徒，每隔一段時間2人就相約去拜拜，沒想到就此天人永隔。

檢方初驗後，初驗確認黃女、陳女因車禍造成創傷性休克，兩人頭部都有外傷，全身多處創傷、骨折致死，下午警方將陳男移往橋頭地檢署複訊，檢方訊後認相關事證明確，以10萬元交保。

陸軍八軍團表示，陳姓下士昨天為正常休假，並未提早離營，相關案情由警方調查釐清，若發現陳行車有明顯違反軍紀部分，國軍會依規定做行政懲處。

陸軍陳姓下士昨天開車撞死2名婦人，整輛車被他撞到幾乎半毀。記者石秀華／攝影
陸軍陳姓下士昨天開車撞死2名婦人，整輛車被他撞到幾乎半毀。記者石秀華／攝影
陸軍陳姓下士昨天開車撞死2名婦人，今上午相驗時，陳女家屬悲慟完成筆錄。記者石秀華／攝影
陸軍陳姓下士昨天開車撞死2名婦人，今上午相驗時，陳女家屬悲慟完成筆錄。記者石秀華／攝影
陸軍陳姓下士昨天上午駕車行經高雄岡山區大莊路，車子失控打滑撞對向轎車，後又撞飛兩輛機車，造成3名女騎士2死一重傷慘劇，有民眾拍下事發後，傷者躺柏油路，陳卻蹲在地上滑手機。記者石秀華／翻攝
陸軍陳姓下士昨天上午駕車行經高雄岡山區大莊路，車子失控打滑撞對向轎車，後又撞飛兩輛機車，造成3名女騎士2死一重傷慘劇，有民眾拍下事發後，傷者躺柏油路，陳卻蹲在地上滑手機。記者石秀華／翻攝

岡山 骨折 陸軍

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