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預拌混凝土車逆向超車 警方查證影片開罰

中央社／ 台中7日電

台中市有民眾騎車載著小孩，行經太平區光興路，一輛預拌混凝土車竟然跨越雙黃線逆向超車，民眾嚇出一身冷汗，將影片放上網路，台中市警方今天表示，查證後依法開單舉發。

台中市1名騎士5日下午騎車行經太平區光興路，車上載著5歲女兒，前方突然駛來一輛預拌混凝土車，跨越雙黃線逆向超車另一台貨車，騎士與女兒驚見預拌混凝土車迎面駛來，嚇得尖叫，還好並未發生憾事。

這名騎士將影片向民眾黨台中市議員江和樹陳情，江和樹表示，這個路段常有大型車輛行駛，重車與其他用路人爭道，稍有不慎就會發生危險，惡意超車容易發生交通事故，呼籲重車或大車駕駛遵守交通安全，也希望警方能加強執法。

太平警分局今天表示，目前尚未接獲報案或檢舉，將據影片內容事實查證後，主動依道路交通管理處罰條例規定製單舉發。違規超車部分，可處罰新台幣1200至2400元的罰鍰，跨越雙黃線部分，可處罰新台幣600至1800元罰鍰。

台中市 台幣

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