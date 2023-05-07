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見警車未上鎖…男坐前座嬉鬧錄影還PO網 警方：以社維法送辦

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

警察今早在星聚點守望，竟有一群民眾對著警車嬉鬧，明知有觸法疑慮，仍短暫坐上警車右前座，周遭朋友錄影上傳網路。大同警分局延平派出所指出，坐上警車男子涉違反社會秩序維護法，將通知到案說明；另員警未上鎖警車將從重處分。

今早網路上流傳一段男子嬉鬧坐上警車短影片，一名年輕男子疑和朋友夜唱散場，在台北市大同區星聚點門口見到警車，涉動手開車門，嬉鬧坐上警車。男子手叼著菸問朋友稱「警察去哪了？」明知自行打開警車、坐上警車等疑有觸法疑慮，仍在朋友笑說「交保金8萬元起跳」、「幫你交保拉，上去上去！」後，扔了菸、左腳一個跨步坐進警車，朋友還幫他關上車門。

延平所指出，今天上午警員簡鴻政、黃沛琳擔服清晨5點至7時星聚點守望勤務，簡員駕駛警用汽車編號26號到場，下車時疏漏上鎖警車車門，導致民眾在6點5分自行開車門坐上警車右前座，並將過程攝錄po上網。

警方指出，當時簡員、黃員在星聚點大廳守望，第一時間沒發現民眾開車門，看到一群人在警車外，立即走近警車，到場時並無民眾坐在警車上或碰觸警車，因此勸導眾人回家。

稍早，民眾嬉鬧坐警車畫面曝光，經清點物品無損失，已掌握維秩人身分，將通知到案說明。警方認為，坐上警車男子，涉社會秩序維護法第85條第一項「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者」可處處拘留或新一萬二千元以下罰鍰。

男子今早和朋友嬉鬧後坐上警車，涉社會秩序維護法，將通知到案說明。圖／翻攝臉書爆料公社
男子今早和朋友嬉鬧後坐上警車，涉社會秩序維護法，將通知到案說明。圖／翻攝臉書爆料公社

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