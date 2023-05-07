連環撞！高雄紅牌騎士疑闖紅燈波及3機車 5傷者最小5歲、1命危

高雄市三民區澄清路和澄明路口，今天上午11時32分許，發生機車連環撞車禍，警方初步調查，騎紅牌大重機的葉姓男子疑闖紅燈，撞上綠燈起步的3輛機車，導致葉在內共5人受傷，其中5歲男童和母親摔落在地，幸母子僅手腳擦挫傷，另62歲杜姓婦人傷勢嚴重，命危搶救中。

警方調查，20歲的葉姓男子今天上午11時32分，騎乘紅牌大重機，行經三民區澄清和澄明路路口，葉當下未煞車，直接撞上綠燈起步的機車騎士，葉整個人騰空後重摔落地。

62歲的杜姓女騎士首當其衝，被葉男大重機撞上，人車當場噴飛，機車撞及69歲的劉姓婦人機車，劉的機車再擦撞40歲的林姓女子機車，林和後座的5歲兒子摔倒在地。

車禍現場機車零件散落一地，葉的大重機車頭撞爛，有機車斷成兩截；葉、杜2人重傷倒地昏迷，劉、林和兒子等3人身體及手腳擦挫傷；警消獲報趕抵，將5名傷者分別送醫治療，杜因傷重，由院方搶救中；葉男恢復意識，抽血酒測，無酒駕行為，葉仍在加護病房觀察。

警方調閱監視器追查，初步研判葉當下疑似闖紅燈，在路口煞車不及釀禍，將進一步釐清車禍肇責。