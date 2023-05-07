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逃難潮？彰化79警官請調全台最多 縣警局回應了

中央社／ 彰化縣7日電

警政署辦理今年第1次巡官統調作業，彰化警察局有79人申請，請調人數超越直轄市、是單一縣市最多，對此，縣警局今天表示，調動是正常現象，尊重申請人權利。

彰化縣警察局表示，今年第1次統調作業全國有596人請調，其中彰化縣占79人，包含隊長、督察員、所長、警務員、分隊長等中階幹部申請；直轄市以高雄市警察局51人請調最多，直轄市外以彰化縣警察局最多，其次為屏東縣警局31人、新竹縣警局29人居第3。

彰化縣請調人數全國最多，引發基層議論，甚至有員警認為是「逃難潮」，直指原因可能與彰化縣非直轄市，但勤務卻不輕鬆，工作壓力比直轄市偏鄉地區警察分局更繁重，由於繼續留著津貼少、升遷機會少，乾脆請調，另外可能也與上級長官領導風格有關

彰化縣警察局長張國雄接受媒體聯訪表示，人員調動是正常現象，尊重下屬權利，若請調他不會阻止，且轄內除彰化、員林警分局任務較重，其他分局「其實還好」；縣警局一名警官說，請調是自己的選擇，直轄市升遷機會多，到別處同樣也是為國家、社會服務。

警政署辦理今年第1次巡官統調作業，彰化縣警察局有79人申請，請調人數超越直轄市。警察示意圖。圖僅示意。圖／聯合報系資料照片
警政署辦理今年第1次巡官統調作業，彰化縣警察局有79人申請，請調人數超越直轄市。警察示意圖。圖僅示意。圖／聯合報系資料照片

警察 彰化

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