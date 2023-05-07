北市女股票假投資遭騙500萬 詐團想再騙300萬...警埋伏活逮2嫌送辦

孫姓婦人日前在臉書誤信詐團股票投資訊息，依指示陸續匯款500多萬元，欲提領獲利金額時，詐團不斷用各種話術拖延，孫婦這才發現受騙，詐團食髓知味，又聯繫孫婦要求匯款300萬元，警方獲悉介入，要求孫婦假裝答應面交，實則在旁埋伏逮人，順利查獲2名面交犯嫌，警詢後送辦，檢方複訊後5萬元不等交保。

台北市大安警方日前接獲孫婦（53歲）報案，孫婦供稱自己誤信臉書股票投資廣告「短期獲利」訊息，加入群組後，陸續匯款500多萬元，孰料要提領獲利，卻被各種話術拖延，詢問後才發現是詐騙。

警方獲悉組專案小組偵辦，同時詐團食髓知味，又聯繫孫婦稱「再匯款300萬元擴大投資，可以有更多獲利」，這時警方機警要求孫婦假裝答應，實則埋伏在面交地點附近伺機而動，順利在5月3日晚上8點多查獲現身的兩名犯嫌，經釐清是21歲賴姓收水手和19歲吳姓取款車手。