影／涉嫌縱火偷機車還襲警 路人看不下去大喊：不用對他客氣！

新北市1名柯姓男子昨天清晨在三峽橫溪地區偷竊2輛機車，直接在路邊拆解零件，居民覺得可疑報案，員警趕抵盤查，柯男卻揮拳襲警，連路人都看不下去，對警員喊話：「自我防衛是正當的，不用客氣！」制伏逮捕後，發現他另涉嫌在新店偷機車、在板橋地區縱火。

警方調查，29歲柯男昨天凌晨1時許在三峽區橫溪路偷竊機車，清晨5時許又在附近溪東路偷了另1輛，2輛贓車停在橫溪路民宅門前拆零件。三峽警分局橫溪派出所警員蔡建洲獲報率先趕抵，柯男面對盤查，辯稱機車是朋友的，請他幫忙修理。

警方繼續追問，柯男掰不下去，想騎機車逃跑被擋下，惱羞成怒攻擊警員，圍觀路人隨即拿出手機錄影幫忙蒐證，還喊話呼籲警員不用對襲警嫌犯客氣。稍後另1名警員高正穎趕抵支援，合力壓制上銬逮捕柯男。

後來查出，柯男居無定所，在新北市到處偷竊機車拆零件變賣，本月4日涉嫌在新店地區犯案，當天傍晚獨自投宿板橋地區某汽車旅館，5日退房離開沒多久，房間竟然就失火，幸好很快被撲滅，疑遭縱火。