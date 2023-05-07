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桃園路口車不讓人6天726車荷包失血 這2區規最嚴重

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市警局為杜絕「行人地獄」惡名，配合全國交通大執法，取締路口車輛不停讓行人專案，交通大隊今天中午表示，統計全市1日起一周，取締這項專案7342件，其中路口車不讓行人違規726件，占取締總約10%，尤其桃園、中壢區409輛汽機車不讓人最嚴重，成為警方加強取締重點。

市警局交大指出，警方執行路口不停讓行人專案，5月1日至6日，針對路口不停讓行人，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開，人行道違規停車與違規臨時停車，取締道路障礙4項違規執法，總共取締7342件，其中取締車不讓人726輛汽機車違規，每車開罰3600元，約占取締違規10%。

交大大隊長林鼎泰表示，路口車不讓人違規取締件數，又以桃園222件、中壢187件及平鎮55件、八德56件及龜山62件較多，桃園、中壢違規車輛共409最嚴重，占車不讓人總件數56%，包括桃園區中山及南華路口、中山及正光路口、延平及大林路口，中壢區元化及新生路口、高鐵北路一段周邊、中山及實踐路口違規最多，呼籲車輛行經該路口禮讓行人，維護行人女全，避免荷包失血。

桃園路口行人斑馬線傳車禍，市警局大執法一周取締路口車不讓人違規726件，桃園、中壢區最嚴重。圖／市警局提供
桃園路口行人斑馬線傳車禍，市警局大執法一周取締路口車不讓人違規726件，桃園、中壢區最嚴重。圖／市警局提供
桃園路口行人斑馬線傳車禍，市警局大執法一周取締路口車不讓人違規726件，桃園、中壢區最嚴重。圖／市警局提供
桃園路口行人斑馬線傳車禍，市警局大執法一周取締路口車不讓人違規726件，桃園、中壢區最嚴重。圖／市警局提供
桃園路口行人斑馬線傳車禍，市警局大執法一周取締路口車不讓人違規726件，桃園、中壢區最嚴重。圖／市警局提供
桃園路口行人斑馬線傳車禍，市警局大執法一周取締路口車不讓人違規726件，桃園、中壢區最嚴重。圖／市警局提供

桃園 路口不停讓行人 交大

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