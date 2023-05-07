聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園路口車不讓人6天726車荷包失血 這2區規最嚴重
桃園市警局為杜絕「行人地獄」惡名，配合全國交通大執法，取締路口車輛不停讓行人專案，交通大隊今天中午表示，統計全市1日起一周，取締這項專案7342件，其中路口車不讓行人違規726件，占取締總約10%，尤其桃園、中壢區409輛汽機車不讓人最嚴重，成為警方加強取締重點。
市警局交大指出，警方執行路口不停讓行人專案，5月1日至6日，針對路口不停讓行人，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開，人行道違規停車與違規臨時停車，取締道路障礙4項違規執法，總共取締7342件，其中取締車不讓人726輛汽機車違規，每車開罰3600元，約占取締違規10%。
交大大隊長林鼎泰表示，路口車不讓人違規取締件數，又以桃園222件、中壢187件及平鎮55件、八德56件及龜山62件較多，桃園、中壢違規車輛共409最嚴重，占車不讓人總件數56%，包括桃園區中山及南華路口、中山及正光路口、延平及大林路口，中壢區元化及新生路口、高鐵北路一段周邊、中山及實踐路口違規最多，呼籲車輛行經該路口禮讓行人，維護行人女全，避免荷包失血。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言