丹大林道雨後坍方 10人脫困稱「還有3、40人」

南投信義丹大林道5.5公里經常性崩塌，日前傳出吉普車硬闖墜谷，摔成廢鐵，昨再傳坍方，且隨昨深夜起降雨持續崩塌，今有10名遊客通報在該崩塌處受困，但不久回報自行脫困，並稱「後面還有3、40人」，消防局將派員了解相關狀況。

丹大林道是前往七彩湖、六順山的重要道路，但沿途地質不穩定經常坍方，又以5.5公里和18公里天馬彎崩塌最嚴重，但礙於山林開放，且非法定保護區，林務單位無法管制入山，因此就算林道路況險峻仍有不少遊客，甚至汽機車硬闖探險。

而因近期進入幾波春雨，丹大林道5.5K持續坍方，本月1日有輛吉普車硬闖崩塌區，整輛車向下翻滾壓成廢鐵，幸未釀嚴重傷亡；隔日又傳出，有人車受困在林道，但經自行挖路搶通後陸續下山，而昨搶通處又傳崩塌，今再傳出人員受困。

南投縣消防局指出，南投昨深夜起開始降雨，昨天丹大林道5.5K崩塌持續擴大，今上午9時許接獲民眾求援，稱有10人欲下山但受困該坍方處，當下隨即調遣鄰近分隊馳援，但不久再獲回報已自行脫困，但對方稱「後面還有30、40人」。

當地居民也表示，據他了解該山區尚有約30輛汽、機車滯留，且丹大聯外道路沿途有多處建物，必要時緊急避難，物資無虞就無立即危險；南投消防局則表示，目前雖未接獲有其他人報案受困，將會派員了解，並持續關注相關人員狀況。