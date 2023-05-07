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企鵝妹來台環島經大溪 台男開車為拍照表演玩命關頭

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導

知名南韓實況直播主「企鵝妹」，近日來台環島，吸引許多粉絲關注，也有許多粉絲前往現場打氣合照。但昨日下午途經大溪老街，一輛左轉轎車疑似因正拍攝企鵝妹身影，未注意對向來車迎頭與機車發生碰撞，企鵝妹直呼「歐買尬」。桃園市大溪警局表示，這起事故造成22歲陳姓騎士擦傷，原因待進一步釐清。

企鵝妹來台環島，6日傍晚來到大溪老街，行經大溪路仁和路2段548巷口時，竟然目擊車禍，不僅企鵝妹本人也驚呼，也引起網友熱議，不少網友表示，「企鵝妹終於體會到台灣日常了」、「地獄交通實錄」、「行人地獄」等。

大溪分局表示，駕駛黑色休旅車的30歲游姓男子駕駛，想在此路口左轉，在等待對向來車通過時，疑似拿起手機拍下企鵝妹身影，接著左轉時疑未注意對向車況，陳姓騎車騎士雖長按喇叭，仍閃避不及迎頭撞上，造成手腳輕微擦傷。

警方表示，肇事原因目前釐清中，但呼籲用路人使用各類交通工具均應隨時注意前方動態，如遇有視線死角或經過交岔路口處均應減速慢行，才能保障安全。

韓籍直播主企鵝妹環島至大溪，途中遇到車禍，驚呼「歐買尬」。記者陳右豪／翻攝
韓籍直播主企鵝妹環島至大溪，途中遇到車禍，驚呼「歐買尬」。記者陳右豪／翻攝

企鵝妹 大溪老街

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