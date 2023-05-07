斑馬線被撞行人地獄再添一起 桃警今起8路口更強力執法

民進黨前立委鄭寶清妻子走在桃園市桃園區人行斑馬線遭左轉車輛撞飛左大腿骨折車禍，引發關注，桃市警局交通警察大隊長林鼎泰今天中午表示，為確實落實取締車輛不禮讓行人執法，交大初步篩選桃園、中壢、平鎮、八德區至少8個行人及車流大的路口，今天起重點加強取締執法和宣導，減少車禍。

鄭寶清妻子莊儒蓮日前在桃園區民生路口穿越人行斑馬線，遭左轉轎車直接撞飛，輕微腦震盪一度意識不清、左大腿骨折，網友熱議再批「台灣行人地獄」再添事故，引起市警局重視，警方將肇事江姓女車主直接開罰3600元及後續傷害罪嫌（視鄭妻是否提告）究辦。

林鼎泰表示，警方執行全市路口不停讓行人交通大執法一周來，發現車輛不禮讓行人達726件，占4項交通違規執法約十分之一，尤以桃園區、中壢區車輛違規不禮讓行人最嚴重，約站全市56%，鄭寶清妻子在行人斑馬線遭撞事故引起社會關切，顯然車輛禮讓行人宣導與取締違規還要加強。