潮州88快速道路發生3車連環追撞 幸人無傷亡

屏東潮州、竹田交流道今下午1點左右發生一起連環追撞事故，白車女駕駛疑似未注意前車停等紅燈，不慎撞上前方灰車後行李箱，灰車再往前擠壓到黑色休旅車，3車連環追撞，造成黑色休旅車副駕女子頭部撞擊前擋風玻璃，暈眩有嘔吐感送醫檢查，其餘駕駛、乘客均無受傷，詳細肇事原因有待警方調查。

1位駕駛白色小客車的女子今中午左右載著男性友人，行經88快速道路尾往潮州、竹田方向交流道，一處T字路口時，疑似因車速過快煞車不及，不慎撞上前方停等紅燈的車輛，她的車頭嚴重毀損，安全氣囊、車側氣簾爆開，灰色客車後行李廂破裂，載運的培養土散落一地，黑車保桿凹陷行李箱卡住，無法拿出警示三角牌，僅能以其他牌子代為警示後方車輛。