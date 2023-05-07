快訊

又一間變貴了！「老賴茶棧」6月1日起調價 最多漲5元

星宇受困302名旅客將返台 首批188人下午3時35分抵桃機

王思佳花7500元送驗愛馬仕包 陳沂再發文質疑「為何不拿去專櫃」

潮州88快速道路發生3車連環追撞 幸人無傷亡

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東潮州、竹田交流道今下午1點左右發生一起連環追撞事故，白車女駕駛疑似未注意前車停等紅燈，不慎撞上前方灰車後行李箱，灰車再往前擠壓到黑色休旅車，3車連環追撞，造成黑色休旅車副駕女子頭部撞擊前擋風玻璃，暈眩有嘔吐感送醫檢查，其餘駕駛、乘客均無受傷，詳細肇事原因有待警方調查。

1位駕駛白色小客車的女子今中午左右載著男性友人，行經88快速道路尾往潮州、竹田方向交流道，一處T字路口時，疑似因車速過快煞車不及，不慎撞上前方停等紅燈的車輛，她的車頭嚴重毀損，安全氣囊、車側氣簾爆開，灰色客車後行李廂破裂，載運的培養土散落一地，黑車保桿凹陷行李箱卡住，無法拿出警示三角牌，僅能以其他牌子代為警示後方車輛。

坐在黑車副駕駛座的女子頭部撞擊前擋風玻璃，下車後暈眩蹲坐在路旁，待救護車抵達後送醫檢查，其餘4人均無明顯外傷，詳細肇事原因有待警方調查。

屏東縣潮州鎮今下午1點多在88快速道路發生3車連環追撞，幸人無傷亡。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮今下午1點多在88快速道路發生3車連環追撞，幸人無傷亡。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮今下午左右，在88快速道路發生3車連環追撞，幸人無傷亡。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮今下午左右，在88快速道路發生3車連環追撞，幸人無傷亡。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮今下午左右，在88快速道路發生3車連環追撞，幸人無傷亡，被撞黑車女子（左三）頭部撞擊前擋風玻璃送醫檢查。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮今下午左右，在88快速道路發生3車連環追撞，幸人無傷亡，被撞黑車女子（左三）頭部撞擊前擋風玻璃送醫檢查。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮今下午左右，在88快速道路發生3車連環追撞，幸人無傷亡。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮今下午左右，在88快速道路發生3車連環追撞，幸人無傷亡。記者張已亷／攝影

休旅車 擋風玻璃

延伸閱讀

台南單車騎士被機車追撞 又遭對向車輾壓身亡

越籍男駕小貨車追撞電動輔助自行車 2女童遭高速噴飛雙亡

遭砂石車追撞車尾全毀！黃豪平演講出車禍 傷勢曝光

大學生買垃圾桶當行李箱 綁上蓋子避免乘客丟垃圾

相關新聞

影／畫面曝光！特斯拉台74自撞護欄前 煞車燈急亮

台74線14.6K崇德松竹段在今天清晨5時許，發生特斯拉轎車自撞水泥護欄的車禍，救護車到場時，車內的乘客、駕駛都已無呼吸...

台74特斯拉2死車禍 駕駛是設計公司合夥人與好友

台74線松竹匝道在今天清晨5時許，發生一起特斯拉轎車自撞分隔島事故，車內駕駛、乘客都送醫不治，經查，車內二人的酒精濃度都...

誰開特斯拉？ 台74自撞2死車禍 肇事轎車在死者父親名下

台74線松竹匝道在今天清晨5時許，發生一起特斯拉轎車自撞分隔島事故，車內駕駛、乘客都送醫不治，經查，車內二人的酒精濃度都...

獨／妻無辜成陸軍士官車下亡魂 死者夫：該負刑責得負

60歲陳姓婦人昨上午和好友呂姓婦人，機車雙載前往高雄田寮廟宇拜拜，不料遭陸軍裝甲564旅陳姓下士駕車撞飛，陳送醫不治，檢...

鄭寶清妻走斑馬線被撞斷腳影片曝光 他提這建議免再生憾事

前立委鄭寶清的妻子日前在桃園市桃園區民生路口遭左轉轎車撞上，左大腿骨折，需要時間療養，他嘆「行人地獄」。鄭寶清上午受訪表...

內門山火再起！連日燒不停 高雄阿嬤：直升機飛好幾趟了

高雄內門、杉林區上月因莿竹林大火連燒6天，高市府罕見成立森林大火應變中心，跨單位動員逾1320人次搶救，沒想到，一個月不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦