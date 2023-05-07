參加警專考試途中自撞 警鳴笛直送 考前10分鐘進考場
王姓男子今天早上要參加警察專科學校42期招生考試，搭乘媽媽的車從新北市永和住家前往，孰料轎車疑因油門故障，失控自撞路邊石墩。警方獲報趕抵，得知王男是要參加警察考試，確認王男媽媽、王男救治後無大礙，決定熱心開巡邏車鳴笛載王男去警專參加考試，在開考前10分鐘順利趕上，王男感激不已。
新北市永和交通分隊今天早上7點多獲報，中正路460巷口發生車禍趕抵，一輛轎車失控自撞民宅石墩，車上2人均受傷緊急協助送醫，詢問了解，原來傷者王男（23歲）今天搭媽媽的車要去參加警專42期招考，途中不慎發生車禍。
王男和媽媽2人經送新店慈濟醫院救治，頭、手、腳都有輕微擦挫傷，處理車禍的交通分隊警員得知王男準備警察考試足足一年，想陪媽媽在醫院休養但又不想放棄警專考試，經溝通，永和交通分隊警員決定熱心開巡邏車，鳴笛搭載「小學弟」赴考場，順利在早上8點50分抵達警專，趕上9點的考試。
警專校長詹永茂得知此事，特別感謝永和交通分隊兩名同仁的積極服務熱忱，同時承諾警專醫務室會協助照料王男傷勢，期許王男順利金榜題名，也祝福王男媽媽早日康復。
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