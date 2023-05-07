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獨／妻無辜成陸軍士官車下亡魂 死者夫：該負刑責得負

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

60歲陳姓婦人昨上午和好友呂姓婦人，機車雙載前往高雄田寮廟宇拜拜，不料遭陸軍裝甲564旅陳姓下士駕車撞飛，陳送醫不治，檢警今天上午先行安排死者陳姓婦人相驗，陳的丈夫和一雙兒女神情悲戚現身殯儀館；死者夫無奈說，現在談和解還太早，先處理妻子後事，不過，「肇事士官該負的刑事責任還是要負」。

不幸成為陳姓士官車下亡魂的陳姓婦人，今天上午檢警安排在市立殯儀館進行遺體相驗，以查明確切死因。

陳婦的丈夫和一雙成年兒女表情哀戚坐在殯儀館等候，對於母親只是離家到廟宇拜拜，卻遇上死劫，陳的兒子說，「內心真的五味雜陳」；他透露母親是岡山螺絲工廠的作業員，已工作10餘年，和共乘機車的呂姓阿姨是虔誠的廟宇信徒，每隔一段時間2人就相約去拜拜，沒想到就此天人永隔。

對於陳姓士官才剛離營10分鐘，就駕車闖禍造成妻子身亡，另一名黃姓婦人也死亡，陳婦的丈夫說，至今軍方和肇事的陳姓士官還未和他們有所接觸，肇事者很年輕才22歲，現在要談和解賠償都太早，先處理妻子後事為優先，但強調，陳肇事釀禍，該負的刑事責任還是得負。

陳家的親友說，陳家一家人都是老實人，對於陳婦的遭遇也很不捨。

陸軍陳姓下士昨天上午駕車行經高雄岡山區大莊路，車子失控打滑撞對向轎車，後又撞飛兩輛機車，造成3名女騎士2死1重傷慘劇，圖為陳男轎車車身嚴重毀損。記者石秀華／翻攝
陸軍陳姓下士昨天上午駕車行經高雄岡山區大莊路，車子失控打滑撞對向轎車，後又撞飛兩輛機車，造成3名女騎士2死1重傷慘劇，圖為陳男轎車車身嚴重毀損。記者石秀華／翻攝
陸軍陳姓下士昨天上午駕車行經高雄岡山區大莊路，車子失控打滑撞對向轎車，後又撞飛兩輛機車，造成3名女騎士2死一重傷慘劇，有民眾拍下事發後，傷者躺柏油路，陳卻蹲在地上滑手機。記者石秀華／翻攝
陸軍陳姓下士昨天上午駕車行經高雄岡山區大莊路，車子失控打滑撞對向轎車，後又撞飛兩輛機車，造成3名女騎士2死一重傷慘劇，有民眾拍下事發後，傷者躺柏油路，陳卻蹲在地上滑手機。記者石秀華／翻攝
60歲陳姓婦人昨上午和好友呂姓婦人，機車雙載前往高雄田寮廟宇拜拜，不料遭陸軍裝甲564旅陳姓下士駕車撞飛，陳送醫不治，檢警今天上午相驗陳姓婦人死因，陳的丈夫和一雙兒女神情哀戚出現殯儀館。記者石秀華／攝影
60歲陳姓婦人昨上午和好友呂姓婦人，機車雙載前往高雄田寮廟宇拜拜，不料遭陸軍裝甲564旅陳姓下士駕車撞飛，陳送醫不治，檢警今天上午相驗陳姓婦人死因，陳的丈夫和一雙兒女神情哀戚出現殯儀館。記者石秀華／攝影

殯儀館 丈夫 岡山

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