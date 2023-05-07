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她成功阻詐5件 為民眾把關守住200萬元積蓄

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大甲警分局與轄內金融機構建立良好橫向聯繫，組成堅強「打詐大甲隊」，今年至4月底止，已成功阻詐17件，國泰世華銀行大甲分行阻詐成功7次，該分行紀姓女行員更是「阻詐高手」，「熱心提醒、關心民眾」，成功攔阻5次，幫民眾保住近200萬元。

紀姓行員表示，她面對每一段詐欺劇本，除了熱心提醒、關心民眾外，「說話分寸也很重要」，因為這些善心民眾是詐騙集團的「獵物」，他們已被詐欺術語的陷阱套住，所以要先穩定民眾的理智，適時「請警察來證明我們是對的，虛擬世界是假的」。

她最近一次的阻詐案例，一名32歲女子，因誤信網友介紹求職工不疑，趕到銀行欲臨櫃匯款到對方所指定帳戶，爭取工作機會，在行員關懷提問下，女子也打開心房，分享她求職經過，無意發現對方還要求她要把金融帳戶及金融卡交付給他人。

女行員直覺對方可能遭到詐騙，通報警方瞭解，警方到場確認並分析求職詐騙手法，女子才驚覺自已掉入求職陷阱險遭到詐騙，打消匯款念頭，感謝警銀合作，極力攔阻守住她辛苦積蓄。

大甲警分局長謝建國頒發感謝狀及致贈禮品對阻詐有功的銀行經理、行員致謝，感謝行員機警通報，讓員警第一時間到場處理，避免民眾受騙上當；他呼籲，詐騙集團手法變化多端，不變的目的就是騙取財物，只要涉及不明人士要求「金錢往來」時，請撥打110報案專線或165反詐騙專線查證。

國泰世華銀行大甲分行就阻詐成功7次，該分行紀姓行員更是「阻詐高手」，成功攔阻5次，幫民眾保住將近200萬元。圖／警方提供
國泰世華銀行大甲分行就阻詐成功7次，該分行紀姓行員更是「阻詐高手」，成功攔阻5次，幫民眾保住將近200萬元。圖／警方提供

詐騙集團 求職 詐欺

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