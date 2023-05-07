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影／軍人站南屯大樓頂痛哭 老婆到場安撫警才鬆口氣
台中市一名五旬退伍軍人昨天中午站在住處大樓13樓頂，揚言要尋短，警方獲報後，在一樓鋪設氣墊床，避免意外發生，但男子拒絕與警方溝通，只是情緒失控哭著要找老婆，警方花了4小時時間，才通知男子妻子從台南趕回台中，妻子喊話「你要活得比他們好」，男子才打消尋短念頭。
經查，該名男子是職業軍人退伍，住在南屯區嶺東路的大樓，過去曾被鄰居通報，有情緒失控擾鄰的狀況，昨天中午，男子站在頂樓情緒失控，警、消獲報後趕赴現場，發現男子站在大樓頂樓13樓的牆緣梁柱上，寬度僅約20公分，讓人看得險象還生。
警、消持續與男子溝通，但男子不斷痛哭失聲，拒絕與警方溝通，只哭著說「我要找我老婆」。
第四警分局春社所長邱量虔、副所長連宏志等人在場安撫男子情緒，一方面趕緊尋找男子妻子下落，發現男子妻子人在台南，趕緊聯絡上男子妻子後，請男子妻子從台南趕回台中。
警方在等待男子妻子到場前，先在社區中庭拉起警戒線、備妥救護氣墊床，以免意外發生，男子妻子在案發後4小時，趕到台中，男子妻子向男子喊話「你要活得比他們好，就是對他們最好的報復，我們要好好活下去」，男子才願意打消念頭。
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