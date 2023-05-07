台74特斯拉2死車禍 駕駛是設計公司合夥人與好友

台74線松竹匝道在今天清晨5時許，發生一起特斯拉轎車自撞分隔島事故，車內駕駛、乘客都送醫不治，經查，車內二人的酒精濃度都超標，警方查出，該輛轎車是楊姓死者父親名下，開車的是楊姓男子。據了解，楊姓死者是一家設計公司合夥人，乘客則是死者好友。

第六警分局西屯所在今天清晨5時許獲報，台74線14.6公里近松竹路匝道附近，發生一起特斯拉轎車自撞水泥護欄車禍，警、消到場時，車內楊姓男子（25歲）、洪姓男子（24歲）都已因車禍噴飛到車道，現場已無生命跡象，送醫後急救無效不治。

警方抽血調查，楊、洪二人的酒精濃度超標，楊的酒精濃度比洪高，而肇事的特斯拉的轎車，登記車主是楊姓死者的父親，今早接獲警方通知到醫院時，心情受到驚嚇，尚無法接受警方詢問，對於警方問題都沉默以對。

經調查，楊姓死者是北屯區文心路一家設計公司的合夥人，洪姓男子則為其友人，而警方根據現場安全帶等證據比對，確認當時開車的是楊姓男子，詳細的案發經過，仍待後續釐清。