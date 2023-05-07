內門山火再起！連日燒不停 高雄阿嬤：直升機飛好幾趟了

高雄內門、杉林區上月因莿竹林大火連燒6天，高市府罕見成立森林大火應變中心，跨單位動員逾1320人次搶救，沒想到，一個月不到，該區山火雜草又起，至今又已連燒第3天，讓住在該區附近的民眾驚呼，怎麼又有直升機來了。

「火是要滅多久?要跟上個月一樣了嗎？」居住在山區的阿嬤訝異地說，內門區茄苳巷附近本月5日晚間發生山林火警，看到高空有直升機來回多次前往投水，消防局指出，該區因屬山谷地形，人員不易到達，因此申請空勤直升機協助。

據悉，經高雄市府消防局動員市區水箱車與消防員前往山區灌水降溫，已讓竹林火勢順利獲得控制，目前火點已侷限至零星幾處。而不只是內門山區發生山火，附近甲仙、田寮、燕巢等區也傳出雜草火警，讓消防員多日在高溫炎熱下疲於奔命。