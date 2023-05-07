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我家門前迷途婦竟是通緝犯 暖心屋主做這件事警也感動
55歲陳姓婦人在高雄左營區一處民宅前迷路，女屋主見她神智恍惚報警；警方趕抵，陳語焉不詳，聲稱自己就住在屋內，後套出身分資料，結果一查，竟是竊盜通緝犯，警方將她帶返所，好心女屋主還準備便當讓陳止飢，令警方也感動。
左營警分局博愛四路派出所警員鍾群豐、詹淯淨，3日上午擔服巡邏勤務，11時許獲報，指重忠路上的民宅前有一名疑似迷途的婦人需要協助，隨即趕往現場。
警方抵達後，見一名婦人坐在屋外曬太陽，女警開口問婦人「叫什麼名字」陳神情恍惚說不知道，警再問「你住哪裡？」婦人回：「住這裡」。警方後來套出婦人身分資料，以M-POLICE進行查詢，希望能找到陳的住家，送她返家。
警方一查，螢幕跳出陳姓婦人因涉及竊盜案，上個月下旬被高雄地院發布通緝，警方問陳之前是不是有卡到案件，陳直否認，警方要將她帶返所時，好心女屋主拿著便當遞給警方讓婦人果腹。
警方對於女屋主的暖心之舉也很感動，接下便當後，將陳婦帶回派出所；警詢後，將她解送歸案。
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