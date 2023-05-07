誰開特斯拉？ 台74自撞2死車禍 肇事轎車在死者父親名下

台74線松竹匝道在今天清晨5時許，發生一起特斯拉轎車自撞分隔島事故，車內駕駛、乘客都送醫不治，經查，車內二人的酒精濃度都超標，警方查出，該輛轎車是楊姓死者父親名下，但是否駕駛就是楊男，因二人都噴飛車外，仍需後續詢問關係人釐清。

第六警分局西屯所在今天清晨5時許獲報，台74線14.6公里近松竹路匝道附近，發生一起特斯拉轎車自撞水泥護欄車禍，警、消到場時，車內楊姓男子（25歲）、洪姓男子（24歲）都已因車禍噴飛到車道，現場已無生命跡象，送醫後急救無效不治。

警方抽血調查，楊、洪二人的酒精濃度超標，楊的酒精濃度比洪高，而肇事的特斯拉的轎車，登記車主是楊姓死者的父親，今早接獲警方通知到醫院時，心情受到驚嚇，尚無法接受警方詢問，對於警方問題都沉默以對，尚無法得知兩名死者在案發前，前往何處，由誰駕駛車輛。

經警方調閱路口監視器發現，今天清晨因為梅雨鋒面帶來雨勢，案發前台74的路面濕滑，當時肇事的特斯拉是行駛在中間車道，行經松竹路匝道附近時，轎車煞車燈突然急閃，轎車在路面刮起大片水花後失控偏移，撞上水泥護欄，轎車因巨大衝擊力斷成兩截，兩名死者也噴飛車外，掉落在車道上。

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