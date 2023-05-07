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高雄男未戴安全帽疑遭女騎士錄下 男巷口發飆還擋路
高雄市日前正值上班時間，75歲謝姓男子未戴安全帽騎乘機車，行經路竹區太平路與大德路口時，見後方35歲黃姓女騎士安全帽上裝有行車記錄器，懷疑對方拍照檢舉他，竟不顧鄉間小路車流壅擠，攔阻女騎士在路口爭執，事後，趕著上班的黃女雖暫不提告，但男子若涉刑法強制罪，警將移送偵辦。
這起阻礙交通的事件就發生在路竹區5月4日7時30分許，當時街上人車來往不斷，竟有兩騎士擋在狹窄路口處起口角爭執，造成後方交通回堵，讓用路人氣得報案，要求警方盡速協助排除。
當時湖內分局一甲派出所正在前方處理交通事故的警員，接到警網調派指令，趕赴太平路與大德路口現場排解，由於該路口後方已有多部車輛等待前行，黃女也表示要先趕去上班，暫不追究男子行為，警當場告誡謝男後，以疏導交通優先，並讓雙方離開。
有關謝男未戴安全違規部分，湖內分局表示，將依相關規定逕行舉發。至於，謝男行為是否已涉及刑法強制罪嫌部分，將通知雙方到所，依據相關事證進一步釐清涉案程度，若涉及不法，訊後將移請橋頭地方檢察署偵辦。
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