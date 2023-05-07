鄭寶清妻走斑馬線被撞斷腳影片曝光 他提這建議免再生憾事

前立委鄭寶清的妻子日前在桃園市桃園區民生路口遭左轉轎車撞上，左大腿骨折，需要時間療養，他嘆「行人地獄」。鄭寶清上午受訪表示，妻子情況危及=現在有好轉，謝謝大家關心，建議要改善「行人地獄」，斑馬線不要在路口旁，開罰只是治標，治本應該要將人行斑馬線往後退縮，減少車禍發生。

鄭寶清妻子上月24日下午1時走路經過桃園區三民路、民生路人行斑馬線，遭江姓女子開車左轉撞倒，造成鄭妻左大腿骨折受傷送醫。鄭寶清表示，他妻子當時走斑馬線被撞倒，一度意識不清、輕微腦震盪，現在好多了，但左大腿骨折還要療養，謝謝大家關心。