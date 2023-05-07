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鄭寶清妻走斑馬線被撞斷腳影片曝光 他提這建議免再生憾事
前立委鄭寶清的妻子日前在桃園市桃園區民生路口遭左轉轎車撞上，左大腿骨折，需要時間療養，他嘆「行人地獄」。鄭寶清上午受訪表示，妻子情況危及=現在有好轉，謝謝大家關心，建議要改善「行人地獄」，斑馬線不要在路口旁，開罰只是治標，治本應該要將人行斑馬線往後退縮，減少車禍發生。
鄭寶清妻子上月24日下午1時走路經過桃園區三民路、民生路人行斑馬線，遭江姓女子開車左轉撞倒，造成鄭妻左大腿骨折受傷送醫。鄭寶清表示，他妻子當時走斑馬線被撞倒，一度意識不清、輕微腦震盪，現在好多了，但左大腿骨折還要療養，謝謝大家關心。
鄭寶清過去擔任立委長期在立委交通委員會為民眾爭取權益，針對台灣行人地獄惡名，他表示，現在很多人斑馬線在十字路口旁，擋住轉彎車輛，建議將人行斑馬線往後退縮，斑馬線不要在路口，避免擋住左右轉車輛，讓車輛可以正面看到，減少車禍事故。開罰治標不治本，治本就要將斑馬線往後退縮。
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