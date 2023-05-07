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「豬仔」案件層出不窮 嘉縣警辦講習分享防治技巧

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

近年發生多起國人遭詐騙至柬埔寨等地當「豬仔」，嘉義縣警察局舉辦防治人口販運講習，邀縣府社會局、衛生局、勞青處參加，在人口販運教育訓練中，以偵辦案件為例講解，提升各界鑑別人口販運樣態，以及識別被害人能力，講習吸引百人參加。

警方表示，案件包括被迫從事詐騙工作，護照被扣留、人身自由受限、被暴力毆打，甚至被性侵、摘取器官等，成為人口販運被害人，為提升偵辦及鑑別人口販運案件能量，開辦人口販運工作講習班，邀縣府社會局、衛生局、勞青處共百人參加講習。

外事科長林釗圭說，講習以實際案例講解，由嘉義地方檢察署檢察官陳昱奉針對人口販運被害人鑑別、偵查程序及新興犯罪手法等進行講授，刑大副大隊長馮永嵩分享偵查實務及心得，讓縣府團隊更了解案件偵查方式與技巧，大家都收穫良多。

嘉義縣警察局局長林宏儒表示，為打擊詐騙、跨國販運不法組織，舉辦人口販運講習可提升偵辦敏銳度，未來將持續舉辦偵辦、鑑別人口販運案件講習，保護人民生命安全不受侵害。

跨國人口販運案件層出不窮，嘉義縣警察局辦講習分享偵辦技巧。記者黃于凡／翻攝
跨國人口販運案件層出不窮，嘉義縣警察局辦講習分享偵辦技巧。記者黃于凡／翻攝
跨國人口販運案件層出不窮，嘉義縣警察局辦講習分享偵辦技巧。記者黃于凡／翻攝
跨國人口販運案件層出不窮，嘉義縣警察局辦講習分享偵辦技巧。記者黃于凡／翻攝

衛生局 詐騙 嘉義

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