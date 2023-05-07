「豬仔」案件層出不窮 嘉縣警辦講習分享防治技巧

近年發生多起國人遭詐騙至柬埔寨等地當「豬仔」，嘉義縣警察局舉辦防治人口販運講習，邀縣府社會局、衛生局、勞青處參加，在人口販運教育訓練中，以偵辦案件為例講解，提升各界鑑別人口販運樣態，以及識別被害人能力，講習吸引百人參加。

警方表示，案件包括被迫從事詐騙工作，護照被扣留、人身自由受限、被暴力毆打，甚至被性侵、摘取器官等，成為人口販運被害人，為提升偵辦及鑑別人口販運案件能量，開辦人口販運工作講習班，邀縣府社會局、衛生局、勞青處共百人參加講習。

外事科長林釗圭說，講習以實際案例講解，由嘉義地方檢察署檢察官陳昱奉針對人口販運被害人鑑別、偵查程序及新興犯罪手法等進行講授，刑大副大隊長馮永嵩分享偵查實務及心得，讓縣府團隊更了解案件偵查方式與技巧，大家都收穫良多。