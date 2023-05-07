特斯拉自撞護欄車斷兩截釀2死 車友：巡航時速最高150公里

台74線14.6K崇德松竹段在今天清晨5時許，發生一起特斯拉自撞水泥護欄的車禍，救護車到場時，車內的乘客、駕駛都已無呼吸心跳，送醫後不治，有特斯拉車主表示，根據官網，自動巡航的最高車速為150公里，不過車廠仍提醒車主，巡航時仍需注意車前狀況。

特斯拉劉姓車主表示，根據官網提供的車主手冊，特斯拉電動車的最大巡航速度為每小時150公里，不過車廠仍提醒駕駛者仍需根據道路狀況、速度限制，以安全速度巡航，為自己的駕駛負責。

該名車主也說，特斯拉的主動巡航可以判斷前方有無車輛在同一車道，有檢測到車輛，主動巡航降低速度，所以是不是自動巡航引起，已經引起他與其他車友的討論，但有車友判斷，應該與自動輔助駕駛無關，但詳細的案發原因，需要專業單位調查。

車主也說，不過一般電動車車主都會擔心，特斯拉等廠牌電動車事故後，電池起火燃燒，將車子燒成空殼，不過此件車禍，轎車都已撞到解體，但沒有起火燃燒，也在車友間引發討論。

經查，該輛轎車撞上路旁水泥護欄後翻覆，轎車凹陷變形、近乎全毀，救護車到場時，車內20歲、30歲駕駛、乘客都已無生命跡象，分送中國醫藥大學附設醫院、中港澄清醫院後，都宣告不治。