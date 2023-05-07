科技女深信詐團銀行理財行銷話術 警花三天才開導成功

新竹一名在科技業的女子上周接獲詐騙訊息，詐團假扮銀行理財專員於手機LINE宣傳虛假投資項目，標榜高額報酬，女子信以為真，立刻託友人趕緊到銀行將老本300萬元全數提領，但友人卻起疑心向警方報案，員警徵得女子同意後將300萬元放於證物室保管，花了三天接續與女子友人開導，才讓女子認清自己遭詐騙，成功守住老本。

據悉，該女子在科技業上班，上周接獲詐團來訊，對方假扮銀行理財專員，於LINE宣傳虛假投資項目，標榜高額報酬，誘騙女子投資。女子信以為真，立刻委託友人至銀行提領300萬元現金，但友人察覺女子的遭遇經過與近期警方宣導的投資型詐騙相似，便主動向警方聯繫，並向女子謊稱被警方當作車手帶至派出所，希望警方能出面說服其好友，避免遭詐騙。

該名女子到派出所後，雖員警及友人苦口婆心勸導，女子仍對該詐騙集團假冒的理財專員話術深信不疑，堅稱並未遭詐騙，員警為避免民眾財物損失，便在徵得當事人同意後將130萬元現金、存摺（內有170萬元）及印章等保管於證物室，待該女子認清遭詐騙後再發還。員警及女子友人經3天3夜接續開導，舉出各項實例，才終於讓女子認清自己遭詐。