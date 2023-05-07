8歲男童求助警 他在東豐自行車道騎車騎太快與家人失散

一名8歲男童昨天與家人到台中市東豐自行車道騎自行車，他騎太快與家人失散，自己走進派出所求助，東勢警分局石岡分駐所員警幫他找到家人，結束騎車驚魂記。

東勢分局石岡分駐所警員劉家妤昨天下午4點在所內值班時，一名男童獨自慌張跑進派出所，哽咽表示自己與父母走散，發現附近的石岡分駐所，立即請求員警幫忙。

男童跑進分駐所求助時，神情緊張、不知所措，無法清楚跟員警表達發生何事，員警耐心安撫男童情緒後，他才說出自己是與父母及姐姐從桃園到台中市石岡區東豐自行車道遊玩，自己因騎自行車時太開心而騎太快，回頭才發現已經與家人走散，往回騎也沒遇到家人。

他無法聯繫家人且人生地不熟，感到慌張害怕時，發現不遠處有間分駐所，立即跑進分駐所內向警方求助。經警方確認男童的年籍資料後，協助男童聯繫其家人至石岡分駐所。心急如焚的家屬見到男童後，才放下心中大石，感謝警方熱心協助。