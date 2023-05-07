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影／國1橋頭段大卡車擦撞轎車 高雄男險與死神擦身而過

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄日前45歲楊姓男子駕駛轎車行經國道一號橋頭段時，一旁營半聯貨櫃車自中線變換車道，不慎擦撞楊男轎車，造成楊男失控打轉，直接從營半聯貨櫃車右側翻轉至左側，直到停撞至內側護欄，雖一度險象環生，幸運地，楊男雖車損受到嚴重驚嚇，並無任何外傷。

國道一號北向351.4公里，前天一輛31歲黃姓男子駕駛的營半聯貨櫃車行經該處時，他想從中線車道變換至外側車道，但變換過程中，擦撞外側車道右前方楊男所駕駛的黑色轎車，造成楊男失控打橫撞擊內側護欄肇事。

國道公路警察局第五公路警察大隊表示，這起事故中的兩名男駕駛皆無酒駕，至於詳細肇事原因，仍有待進一步調查；此外，警方提醒，變換車道不當，為高速公路事故常見的肇事因素，可處最重6千元罰金，若因此致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

楊姓男子的轎車打橫撞擊國道一號內側護欄。圖／取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
楊姓男子的轎車打橫撞擊國道一號內側護欄。圖／取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
楊姓男子的車輛雖擦撞車損，但幸運的是，他全身無傷。記者古和純／翻攝
楊姓男子的車輛雖擦撞車損，但幸運的是，他全身無傷。記者古和純／翻攝
黃姓男子駕駛的營半聯貨櫃車擦撞右側轎車。圖／取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
黃姓男子駕駛的營半聯貨櫃車擦撞右側轎車。圖／取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
黃姓男子駕駛的營半聯貨櫃車右側有擦撞的痕跡。記者古和純／翻攝
黃姓男子駕駛的營半聯貨櫃車右側有擦撞的痕跡。記者古和純／翻攝

車道 國道 警察

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