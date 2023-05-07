影／國1橋頭段大卡車擦撞轎車 高雄男險與死神擦身而過

高雄日前45歲楊姓男子駕駛轎車行經國道一號橋頭段時，一旁營半聯貨櫃車自中線變換車道，不慎擦撞楊男轎車，造成楊男失控打轉，直接從營半聯貨櫃車右側翻轉至左側，直到停撞至內側護欄，雖一度險象環生，幸運地，楊男雖車損受到嚴重驚嚇，並無任何外傷。

國道一號北向351.4公里，前天一輛31歲黃姓男子駕駛的營半聯貨櫃車行經該處時，他想從中線車道變換至外側車道，但變換過程中，擦撞外側車道右前方楊男所駕駛的黑色轎車，造成楊男失控打橫撞擊內側護欄肇事。