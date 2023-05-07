影／溯溪團屏東霧台飛龍瀑布男墜落受傷 消防漏夜救援

屏東縣消防局昨晚間7點多接獲報案，溯溪團在霧台鄉大武村的飛龍瀑布溪降，男子摔傷，請求協助，消防局出動5車13人前往，墜落蕭姓男子位置卡在飛龍瀑布高處中段，搜救人員架設繩索上登29公尺後垂降，43歲蕭男意識清醒，頭部、胸部疼痛，送往屏東榮總龍泉醫院救治。

飛龍瀑布位在霧台鄉大武部落，古仁人橋下切約20分鐘距離，位在哈尤溪下游，消防局昨晚間7點16分獲報後，現場遊客自主溯溪團9人共5男4女，傷者蕭姓男子在溪降時不慎墜落水面請求協助。

消防隊獲報抵達後，摔傷蕭男位在高處中段瀑布，特搜小隊長洪伯軒先用繩索上登29公尺，抵達瀑布上方，用軟式擔架將患者固定，配合架設繩索將蕭送到瀑布下方，再以四輪傳動接駁到霧台分隊救護車，蕭男頭胸疼痛，嘴角流血，意識清楚，送醫救治。