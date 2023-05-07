影／LINE加好友險被騙錢 64歲男問警「這是詐騙？」
「拍謝，借問一下！這干係詐騙？」64歲鄧姓男子到台中市大雅警分局潭北派出所，拿出自己手機問員警，他是否遇到詐騙集團，他從LINE加好友認識一名女子，沒見過面，對方熱情噓寒問暖，要求資金周轉，員警分析這是假交友真詐騙，男子當場封鎖對方。
5月4日早上，64歲鄧姓男子不安走進大雅警分局潭北派出所，他打開自己手機對話紀錄向警方表示，要借錢給香港朋友，想申辦提款卡但被行員擋下，因此至派出所諮詢。
警員林宜芳查看對話紀錄，對話內容提及「跨境匯款」及「資金周轉」，並利用各種甜言蜜語哄騙鄧男，要求鄧男先至銀行申辦提款卡，以利後續借取資金，林員向鄧男詢問是否認識該名女子？有無見過面？在何處認識該名女子？
鄧男表示是對方透過「LINE」自動加好友，沒見過面。警方研判是常見的假交友詐騙手法，並再次確認鄧男未匯款及給予對方提款卡密碼，向他分析各種詐騙集團慣用「假交友話術」；鄧男聽完分析後，立刻封鎖該詐騙帳號，關閉LINE「自動加入好友」功能，感謝行員及警方層層把關，才未有損失。
潭北派出所長黃光宏呼籲，如有任何疑似詐騙的問題，可以直接至派出所臨櫃詢問或撥打165反詐騙專線諮詢，遇到任何詐騙問題，最重要的就是「查證」，才能有效地顧好荷包；網路交友要謹慎，切勿深陷歹徒甜言蜜語的圈套中，如遇到要求以點數方式付費，都要提高警覺。
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