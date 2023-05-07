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遭堆高機卡住 磁磚老闆慘死

聯合報／ 記者曾伯愷／新北報導

吳姓磁磚公司老闆疑因操作堆高機不慎，整個人卡在牙叉導柱與駕駛座間，送醫宣告不治。記者曾伯愷／翻攝
吳姓磁磚公司老闆疑因操作堆高機不慎，整個人卡在牙叉導柱與駕駛座間，送醫宣告不治。記者曾伯愷／翻攝

新北市八里區一家磁磚公司吳姓老闆，前晚獨自在倉庫內整貨，卻因操作不慎，整個人被卡在堆高機牙叉導柱與駕駛座間，當晚十一點多保全巡視廠房發現，通知消防局派員趕抵，用破壞器材協助吳男脫困，但已無生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治。

吳男（六十歲）前晚八點多，前往八里區忠孝路倉庫內，整理隔天要出貨的磁磚，他將堆高機開至貨架旁，旋即將牙叉升至最高處，並依循往例爬上牙叉搬貨，正當要將磁磚移至地面時，他腳踩牙叉上棧板卻重心不穩滑摔，不慎誤觸操縱桿，導致整個人掉落，大腿骨盆處卡在堆高機牙叉導柱與駕駛座間，動彈不得。

當時廠房保全準備前往設定警報器，發現倉庫鐵門沒關進入查看，赫見吳男後仰呈現大字形，卡在堆高機牙叉導柱與駕駛座間，緊急通知消防員來協助吳男脫困，但為時已晚。

警方勘驗現場沒有打鬥跡象，死者身上也無穿刺性傷口，初步研判為意外身亡，家屬沒有疑義，檢方會同法醫前往淡水馬偕醫院相驗，釐清真正死因。

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