釘槍鐵釘回彈 變「眼中釘」傷眼

醫院檢查發現鐵釘貫穿男子的眼球，造成眼角膜、水晶體、玻璃體、視網膜、脈絡膜、鞏膜等眼部組織受損。圖／高醫提供

高雄一名男子月前在床下仰躺拿釘槍向上固定床板，未料六公分的鐵釘回彈，直接射進右眼球，男子在家人陪同到醫院急救，手術順利取出鐵釘，目前右眼視力仍未恢復。醫師表示，若有異物刺進眼部，千萬別自行拔出，以免造成更大傷害，應保持閉目，盡速就醫。

高醫外傷及重症外科主治醫師林佳蓉表示，遭鐵釘刺入的患者年約卅多歲，到醫院急診室時意識清楚，不過鐵釘已刺破眼球，立刻安排檢查及開刀事宜。

高醫眼科部主治醫師李學宇說，患者右眼被長度約六公分的鐵釘貫穿，由前至後造成眼角膜、水晶體、玻璃體、視網膜、脈絡膜、鞏膜等眼部組織受損。

院方表示，患者右眼被鐵釘貫穿後，在十二小時內就進行手術移除鐵釘，隨後用抗生素治療三天，防止發生感染，待數周後進行重建手術，雖然眼球外觀恢復看不出異樣，但因黃斑部區域受損，右眼視力仍未恢復正常，目前持續接受門診治療。

高醫提醒，民眾眼睛若遭異物插入應保持冷靜，因眼球由許多肌肉控制，在眼球轉動過程中，都可能因異物造成二次傷害，傷者應盡可能爭取時效前往醫院就醫。