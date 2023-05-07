快訊

星宇班機在日狀況連連 旅客回不來痛批精品航空變「空中監獄」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飛車撞死休旅駕駛 酒測逾0.8

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

今天清晨台北市萬芳發生死亡車禍，造成一死一昏迷。記者廖炳棋/翻攝
今天清晨台北市萬芳發生死亡車禍，造成一死一昏迷。記者廖炳棋/翻攝

台北市萬芳交流道昨天清晨發生一死一傷死亡車禍，警方調查，鄭姓男子與友人聚會喝酒，返家時從信義快速道路下萬芳交流道，因速度太快，失控越過分隔島撞到木柵路要左轉交流道的三輛自小客車，高姓駕駛側面車門遭鄭男賓士車重擊，送醫不治，鄭男昏迷送醫，抽血酒測值超過零點八，全案依酒駕肇事致死罪偵辦。

據了解，鄭男（廿六歲）家境富裕，目前無正式職業，還在一間律師事務所實習，昨凌晨與友人飲酒後，清晨五點多駕駛賓士車返家，他沿信義快速道路下萬芳交流道時，失控撞擊木柵路四段由西往東方向，要左轉萬芳交流道停等紅燈的三輛自小客車。

警方調閱監視器，發現鄭男的賓士車下萬芳交流道時，過彎速度過快失控，先是車輛右側擦撞交流道護欄，隨後直行越過交流道分隔島，賓士車直接撞入等候左轉的休旅車左側車門，還波及前後車輛，賓士車頭全毀當場冒煙、被撞的休旅車左側嚴重凹陷。

駕駛休旅車的高男當場失去生命跡象，鄭男昏迷倒在駕駛座上，警方將兩人送醫，高男搶救後不治，鄭男尚在醫院休養，無法製作筆錄，遭波及的另兩車駕駛，沒有受傷。

酒駕 車禍

延伸閱讀

清晨富二代駕賓士飛車撞死人 抽血驗出酒測值0.83

北市萬芳交流道死亡車禍 一死一昏迷

拒絕酒測罰18萬只繳1萬 執行署扣押薪資債權 他乖乖繳清了

NX領軍休旅陣線 Lexus連續三個月蟬聯豪華車市場銷售冠軍

相關新聞

蘋果用戶提防詐騙假網頁 快升級最新iOS版本

刑事局指出，政府部門不會以「iMessage」發送簡訊通知，民眾在網頁填寫個人資料前，務必確認政府機關的網址開頭會是「h...

前立委妻桃園過馬路遭撞骨折 網批行人地獄不分縣市

前立委鄭寶清的妻子日前在桃園市桃園區民生路口遭左轉的轎車撞上，左大腿骨折，需要時間療養。桃園市議員詹江村今天在臉書祝鄭妻...

登汐止姜子寮山迷途手機定位求救 新北消防即刻救援

三男二女登山客今天至新北市汐止區姜子寮山登山不慎迷途，利用手機定位求救，新北市消防局調派人員上山即刻救援，順利找到人平安...

影／苗栗市為民街暗夜大火 3層樓民宅陷火海灌救中

苗栗市為民街一幢3層樓的透天厝民宅晚間6點多發生火警，火勢從1樓竄燒到3樓，目前消防人員仍在持續灌救，初步 未發現有人員...

嘉義朴子市區驚傳住宅4樓加蓋鐵皮遭火舌吞噬 所幸無傷亡

嘉義縣朴子市東路驚傳住宅火警，網路一度誤傳是住宅加蓋鴿舍起火，經與縣消防局確認為4樓住宅發生火警，因起火點為密集住宅區，縣消出動...

苗栗頭份硫化氫外洩6送醫 未影響環境

苗栗縣頭份市恆誼化工前晚9點多驚傳硫化氫外洩意外事故，消防局獲報緊急將6名員工送醫，其中1人昏迷轉院送往中國附醫後，病情...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦