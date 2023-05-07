飛車撞死休旅駕駛 酒測逾0.8

今天清晨台北市萬芳發生死亡車禍，造成一死一昏迷。記者廖炳棋/翻攝

台北市萬芳交流道昨天清晨發生一死一傷死亡車禍，警方調查，鄭姓男子與友人聚會喝酒，返家時從信義快速道路下萬芳交流道，因速度太快，失控越過分隔島撞到木柵路要左轉交流道的三輛自小客車，高姓駕駛側面車門遭鄭男賓士車重擊，送醫不治，鄭男昏迷送醫，抽血酒測值超過零點八，全案依酒駕肇事致死罪偵辦。

據了解，鄭男（廿六歲）家境富裕，目前無正式職業，還在一間律師事務所實習，昨凌晨與友人飲酒後，清晨五點多駕駛賓士車返家，他沿信義快速道路下萬芳交流道時，失控撞擊木柵路四段由西往東方向，要左轉萬芳交流道停等紅燈的三輛自小客車。

警方調閱監視器，發現鄭男的賓士車下萬芳交流道時，過彎速度過快失控，先是車輛右側擦撞交流道護欄，隨後直行越過交流道分隔島，賓士車直接撞入等候左轉的休旅車左側車門，還波及前後車輛，賓士車頭全毀當場冒煙、被撞的休旅車左側嚴重凹陷。

駕駛休旅車的高男當場失去生命跡象，鄭男昏迷倒在駕駛座上，警方將兩人送醫，高男搶救後不治，鄭男尚在醫院休養，無法製作筆錄，遭波及的另兩車駕駛，沒有受傷。