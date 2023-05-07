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裝甲564旅士官連撞3車 3婦人噴飛2死

聯合報／ 記者石秀華／連線報導

陸軍裝甲五六四旅陳姓下士，昨天駕車（圖）失控打滑先撞擊對向轎車，又撞飛兩輛機車，造成兩死一重傷慘劇，民眾見狀趕忙幫傷者撐傘，陳男竟蹲在路旁抽菸、滑手機。記者石秀華／攝影
陸軍裝甲五六四旅陳姓下士，昨天駕車（圖）失控打滑先撞擊對向轎車，又撞飛兩輛機車，造成兩死一重傷慘劇，民眾見狀趕忙幫傷者撐傘，陳男竟蹲在路旁抽菸、滑手機。記者石秀華／攝影

陸軍裝甲五六四旅陳姓下士，昨天駕車時車輛失控打滑撞對向轎車，再撞飛兩輛機車，釀兩死一重傷慘劇；事發當下，路人幫忙替傷者撐傘，陳男卻蹲地抽菸、滑手機，一副事不關己的模樣，家屬怒斥「車怎麼開的」，陳男被依過失致死罪送辦。

警方調查，陳男（廿二歲）昨天上午駕車行經高雄岡山區大莊路，疑失控打滑，先撞擊對向由歐姓男子駕駛的轎車車尾，之後又撞飛騎車雙載的陳姓婦人（六十歲）和呂姓婦人（六十九歲），還有另個黃姓女騎士（六十二歲）。

三名婦人當場噴飛倒地，現場機車零件散落一地，附近民眾見三名傷者躺在熱柏油路面，幫忙撐傘遮陽，還有民眾喊說「阿姨加油，救護車很快就來了」，但陳男卻蹲在路旁抽菸、滑手機，不少網友看了畫面直說拳頭硬了。

陸軍裝甲五六四旅陳姓下士，昨天駕車失控打滑先撞擊對向轎車，又撞飛兩輛機車，造成兩死一重傷慘劇，民眾見狀趕忙幫傷者撐傘，陳男竟蹲在路旁抽菸、滑手機。記者石秀華／翻攝
陸軍裝甲五六四旅陳姓下士，昨天駕車失控打滑先撞擊對向轎車，又撞飛兩輛機車，造成兩死一重傷慘劇，民眾見狀趕忙幫傷者撐傘，陳男竟蹲在路旁抽菸、滑手機。記者石秀華／翻攝

警消趕抵現場時，黃婦已無呼吸心跳，陳婦臉部、腳有受傷、意識不清昏迷，呂婦身體多處擦挫傷，三人送醫急救，黃婦與陳婦先後傷重不治。

據了解，陳婦和呂婦是姊妹淘，原相約前往廟宇拜拜，陳婦卻不幸遭遇死劫。陳男供稱不清楚車子為何會失控，但因車上有「靚仔」貼紙，警方研判車禍和車速及過彎有關，檢方今將相驗死者查明死因。

事故發生後，陳男車上遺留陸軍迷彩服，陸軍八軍團證實，陳男是五六四旅下士士官，休假期間發生車禍，將協助警方釐清事故發生原因。

陳男被警方帶回作筆錄時，與死者家屬在所內相遇，家屬對陳男怒斥「車怎麼開的」，警方將雙方架開，避免衝突，全案依過失致死偵辦。

陸軍 撞飛 抽菸

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