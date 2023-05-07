丹大林道坍方 吉普車硬闖摔成廢鐵

丹大林道地質破碎，5.5公里處嚴重坍方，有輛吉普車硬闖翻覆，整輛車被摔成廢鐵。圖／翻攝自臉書「靠北登山大小事」 南投縣信義鄉丹大林道吸引汽機車駕駛探險，但林道崩塌嚴重路況險峻，5.5公里崩塌區路基已流失，日前有輛吉普車硬闖崩塌區，整輛車向下翻滾壓成廢鐵；昨天5.5公里處再度坍方，南投林管處提醒，遊客應審慎評估入山計畫，不要硬闖以免發生危險。

丹大林道是前往七彩湖和百岳六順山的重要道路，但入口台16線孫海橋10多年前沖毀，3月底台電完成輸電線維修，拆除濁水溪河床鋼便橋並將引道挖坑，仍無法阻止遊客上山冒險，用工具填補坑洞，大批汽機車越溪到丹大林道探險。

丹大林道沿路地質不穩定，經常發生坍方，以5.5公里和18公里天馬彎坍方落石最嚴重，南投林管處丹大工作站基於安全考量，3月底將員工從二分所撤離，遊客進入丹大林道風險更高；前幾天5.5公里路段大坍方，數十輛汽車受困在臨到內。

南投林管處表示，5月2日工作站人員上山巡護，發現5.5公里坍方路段，已有民眾以人力方式挖掘搶通，經調閱監視系統，受困車輛已陸續下山；坍方路段搶通後，又有汽機車進入丹大林道，昨上午5.5公里處又嚴重崩塌，搶通的便道再度被掩埋；上次翻覆的吉普車被壓扁成一堆廢鐵，怵目驚心。

南投林管處表示，丹大聯外道路無橋梁橫跨濁水溪，且沿線地質破碎，部分路段易坍方崩塌，因為山林開放無法管制遊客入山，但提醒民眾須審慎評估入山計畫，汛期或水位上漲不要強行越溪，或硬闖崩塌路段，確保自身安全。