中平林道救難 12小時抬9公里

花蓮縣消防局與林務局人員，徒步12小時將受傷張姓女山友抬下山送醫。圖／花蓮縣消防局提供 花蓮近日接連發生兩起山域事故，蘇姓領隊率隊能高安東軍縱走，昨天不慎摔落30公尺深邊坡，撞到頭頸椎不舒服，由空勤花蓮駐地黑鷹直升機吊掛救出；張姓女山友日前走馬博橫斷受傷無法行走，消防局組隊趕往救援，花12小時走9公里艱困地形將她抬下山送醫。

49歲蘇姓山友率5人登山隊，3日從南投屯原入山，縱走能高安東軍。昨天一早從白山石三角點下時，摔落30公尺邊坡，雖然沒有出血且意識清醒，但撞到頭，頸椎疑有異常，行走困難。

花蓮縣消防局接獲南投消防局轉報，請求空勤花蓮駐地黑鷹直升機協助，前往白石山萬里池將蘇姓傷患吊掛救出。

另一支走馬博橫斷的5人登山隊伍，4月27日從南投東埔登山口入山，本月3日從中平林道下山途中，55歲張姓女山友不慎滑落約8公尺深邊坡，頭部10公分撕裂傷，腳部受傷無法行走。

因山區天候不佳還下起大雨，救難人員3日下午2時25分接觸傷患，初步檢傷包紮後，即以SKED捲式擔架輪流搬運，搬抬12小時，走過9公里艱困地形，終於在4日凌晨2時30分將傷者搬到中平林道19.5公里處，由救護車送往台北榮民總醫院玉里分院救治。