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苗栗頭份硫化氫外洩6送醫 未影響環境

聯合報／ 記者胡蓬生趙容萱／連線報導

苗栗縣頭份市恆誼化工前晚9點多發生硫化氫外洩意外事件，消防局獲報陸續將6名員工送醫。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣頭份市恆誼化工前晚9點多發生硫化氫外洩意外事件，消防局獲報陸續將6名員工送醫。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣頭份市恆誼化工前晚9點多驚傳硫化氫外洩意外事故，消防局獲報緊急將6名員工送醫，其中1人昏迷轉院送往中國附醫後，病情穩定。消防局判斷槽體洩漏硫化氫釀禍，現場測得最高濃度達10ppm，後續持續灌水降至零，環保局表示沒有影響環境之虞，工安事件由勞檢單位調查。

苗栗縣消防局前晚獲報頭份市中華路的恆誼化工硫化氫外洩，通報竹南、頭份消防人車救援，到場後立刻將昏迷的1名傷者送醫；另5名員工預防性送醫，經醫院檢查無受傷已出院返家。

消防局指出，現場測得最高濃度達10ppm，立即通知廠方關閉管線，並架設砲塔灑水稀釋氣體，順利控制氣體外洩情形。

昏迷傷者送醫後意識逐漸恢復，轉送台中中國醫藥大學附設醫院，院方指出，硫化氫中毒病患到院時意識清楚，目前病情穩定，收治在毒物科病房住院治療。

苗栗縣環保局指出，硫化氫（H2S）為易燃無色的氣體，帶有臭雞蛋氣味，主要用於生產硫磺和硫酸。台灣勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準規定，容許濃度不得超過10ppm、14mg/m3。

環保局指出，民眾若暴露到非常高濃度的硫化氫恐造成呼吸窘迫、呼吸停滯。環保局人員前晚獲報趕抵時，廠內管線閥門也已關閉，未對周邊環境造成影響。

苗栗縣 意識

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