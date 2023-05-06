非法移工12樓墜落亡 中市府勒令停工依法究責

台中市北屯區一處民間大型建築新建工程於4日發生非法移工墜樓死亡案，台中市勞工局今天表示，除勒令停工，並依法追究刑事責任，而業者聘僱非法移工最高可處75萬元罰鍰。

勞工局表示，北屯區這處建築工地4日發生一名移工於12樓拆除電梯井工作平台時，墜落至地下一樓的死亡職業災害，市府當日立即派員前往檢查，除勒令停工並依法追究刑事責任。

台中市政府勞工局長張大春指出，初步研判這名移工於12樓工地電梯井作業時，模板廠商未要求勞工使用安全帶，也無設置安全網，已違反職業安全衛生法規定，將追究相關刑事責任。

張大春表示，勞工局除勒令全棟停工，並要求事業單位應針對災害原因調查、分析、改善設施設備、強化管理措施，據以提出復工計畫，經審查檢查合格後才可復工。

由於追查發現這名移工為非法移工，勞工局表示，業者非法聘僱外國人工作，依照就業服務法規定，最高可處75萬元罰鍰，呼籲事業單位留意並善盡查驗身分及現場管理義務，未經合法申請不可聘僱外國人提供勞務，也不得容留外國人提供勞務，以免觸法。

此外，市府指出，將針對轄內新建工程加強檢查，如查有違反職業安全衛生法部分，將依法停工，並處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，請事業單位務必做好本質安全，確實維護現場工作者的安全。