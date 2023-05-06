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基督教浸信會遭潑紅漆 北市警通知女嫌到案說明

中央社／ 台北6日電

位於台北市中正區的基督教廈門街浸信會日前遭不明人士潑紅漆，警方獲報後循線追查，鎖定57歲鄒姓女子涉嫌重大，已通知她到案說明以了解犯案動機，後續將依法偵辦。

台北市警察局中正第二分局今天發布新聞稿表示，轄下廈門街派出所4月初接獲財團法人中華基督教廈門街浸信會報案，稱教會遭不明人士潑漆，立即派員赴現場處理。

警方調閱周邊監視器發現，有一名女子案發當天深夜搭計程車至教會附近徘徊，最後朝教會招牌潑紅漆後步行離去，後續追查鎖定犯嫌為57歲鄒女，目前已通知她到案說明，了解相關犯案動機。

被害教會雖表示暫不提告，但警方仍將依涉社會秩序維護法第73條「污損祠宇、教堂、墓碑或公眾紀念之處所或設施者，處新台幣6000元以下罰鍰」偵辦。

廈門 北市

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