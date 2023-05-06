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前立委妻桃園過馬路遭撞骨折 網批行人地獄不分縣市
前立委鄭寶清的妻子日前在桃園市桃園區民生路口遭左轉的轎車撞上，左大腿骨折，需要時間療養。桃園市議員詹江村今天在臉書祝鄭妻早日康復，不少網友留言台灣是行人地獄，還說「行人地獄不分縣市」；警方表示，肇事的汽車駕駛江姓夫人已先依道路交通管理處罰條例告發，後續待鄭妻康復製作筆錄及追究相關刑責。
警方調查，40多歲的江姓婦人上個月24日下午1時許開車經桃園區民生路，左轉三民路準備往龜山方向行駛，結果左側後照鏡勾到鄭寶清的妻子，導致鄭妻跌倒。
事發後，江婦表示自己轉彎時有可以繞過鄭妻，想從鄭妻身後通過，後來車頭超過鄭妻身後，就轉頭觀察未料後照鏡會勾到人，導致事故發生。
警方指出，江婦行為違反道路交通管理條例第44條，已開單告發，至於撞人至傷涉及過失傷害部分，由於鄭妻仍在休養，尚未製做筆錄。
警方表示，警政署自1日起進行「路口不禮讓行人交通大執法」，警方將針對車不讓人、非號誌化路口未停讓、違規停車、道路障礙等項目加強取締。
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