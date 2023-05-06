登汐止姜子寮山迷途手機定位求救 新北消防即刻救援

三男二女登山客今天至新北市汐止區姜子寮山登山不慎迷途，利用手機定位求救，新北市消防局調派人員上山即刻救援，順利找到人平安帶領下山。

新北市消防局今天中午12時接獲登山客報案求助，報案民眾表示，一行登山客共3男2女，今天一早從汐止區南興路福興宮出發，欲前往姜子寮山，在前往觀景台的途中不慎迷失方向，利用蘋果手機定位後報案，且其定位點不在登山步道上。

新北市消防局出動汐止、秀峰消防分隊及金山消防中隊，7車19名消防人員上山救援。由秀峰消防分隊人員開路下切，順利找到5名迷途登山客，意識皆清楚、無受傷，在消防人員協助引導順利下山，因5人皆表示不需就醫，最後由秀峰人員協助載往福興宮登山口。